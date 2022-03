La cifra de silos descubiertos en El Campillo haría suponer que algunos de ellos hubieran aportado una alta cifra de restos óseos durante el proceso de excavación, como era de esperar de su segundo uso como basureros. Los análisis de todo eso serían de una gran importancia para conocer algo sobre la producción ganadera de esta región en el período árabe y, también, sobre la dieta de las familias. No crean que esos aspectos han sido siempre iguales. Por eso ya no basta, en las excavaciones arqueológicas, con acumular objetos. Hay que ir más allá. No todo son arquitecturas, grandes edificios, fortificaciones, etc. La Arqueología Medieval debe intentar reconstruir en la medida de lo posible las sociedades de la Edad Media. No limitándose solo, aunque eso sea importante, a la esfera de lo oficial. Y, a falta de grandes obras, esos humildes basureros resultan de especial importancia.

Insisto en la extrañeza que me produce la ausencia de ciertos huesos en el inventario de lo excavado hasta ahora. Debiera haber en él una colección no escasa de escápulas grabadas. Es casi matemáticamente imposible su ausencia. Ya escribí sobre esto -porque me preocupa-. En la mayor parte de esos antiguos, digamos graneros, aflora una. A veces reutilizada después de haber servido como soporte donde enseñar a leer y a escribir a los niños. Y no es infrecuente, tampoco, que contengan grabadas frases coránicas para servir como amuletos de protección al contenido. O el nombre del propietario del almacén. En Badajoz ya se han recogido varios objetos de estas características. Uno muy notable en un solar de la calle San Pedro de Alcántara, con renglones para practicar la escritura y, en un segundo uso, como certificado a nombre de un batalyusí desconocido. Me gustaría enterarme de los motivos por los que no se ha catalogado ninguno de estos documentos epigráficos. Quizás aparezcan en lo queda por estudiar. Sería una auténtica rareza esa falta, por comparación con otros sitios similares. Y una lamentable pérdida si, quizás por precipitación, pasasen desapercibidos y se despreciasen. Estaríamos dilapidando un patrimonio documental único y básico para entender a las sociedades islámicas que nos precedieron.