Se podrían contar con todos los dedos de las manos y de los pies las veces en las que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, cuando la prensa le preguntaba por los presupuestos municipales del año en curso, afirmaba que se estaban preparando y que no tardaría en presentarse el proyecto de 2021. Pero tanto retraso acumuló que, por vergüenza torera, cuando ya estaba encima el final del año, alguien decidió que mejor se ponían con los siguientes pues, total, para lo que quedaba de curso, era preferible seguir con los prorrogados de 2020.

Tampoco los de 2022 se presentaron en tiempo y forma. En tiempo no se hizo porque lo suyo es que unos presupuestos entren en vigor cuando comienza el año al que se refieren. En este ayuntamiento tienen alergia a la puntualidad. Desde luego se han preparado antes que en años anteriores, pero es que han tenido mucho tiempo para confeccionarlos desde que anunciaron que estaban trabajando en ello. Cada vez que Gragera lo decía, relataba cuál iba a ser su proceder y nunca omitía -es más, siempre lo subrayaba- que la intención del equipo de gobierno era negociar el borrador con la oposición, antes de llevar las nuevas cuentas a un pleno extraordinario para aprobarlas.

En el Ayuntamiento de Badajoz nunca se han negociado los presupuestos con la oposición, que siempre ha votado en contra. En esta ocasión no era de extrañar un cambio de intenciones, pues el nuevo alcalde ha dado muestras de tolerancia. El gobierno de coalición ya consiguió consensuar los dos últimos planes de impulso con los grupos de enfrente y no se les cayeron los anillos. Pero los presupuestos son otro cantar. Los que mandan cambiaron de opinión en el camino y no se sabe por qué. El concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, tuvo el detalle de reunirse con concejales de la oposición antes de presentarlos a la prensa, una vez que ya estaban cerrados y confeccionados, y después se han llevado al pleno sin dar la opción a los grupos municipales que no gobiernan de aportar algún cambio o sugerir propuestas.

La explicación que ha dado el alcalde es cuanto menos peculiar, por no decir chistosa. Según Ignacio Gragera, como estos grupos de la oposición acostumbran a dar a conocer sus posicionamientos e ideas en comparecencias de prensa e incluso se atreven a hacerlo en los plenos, sus reivindicaciones son de sobra conocidas por los encargados de confeccionar los presupuestos y se han incluido en el proyecto que finalmente se ha presentado y se ha aprobado. Se ha aprobado con el voto en contra de los dos grupos de la oposición: PSOE y Unidas Podemos, cuyos portavoces coincidieron en reprochar al gobierno municipal que no lo haya negociado. Lo criticaron, aunque ninguno de los portavoces de los grupos que integran el gobierno de coalición tuvieron a bien dar una explicación. Solo después y a preguntas de la prensa, el alcalde explicó sus motivos. Mejor que se los hubiese ahorrado porque sus razones son sinrazones.

Está claro que la oposición y el equipo de gobierno no se llevan. Ya lo dijo también el alcalde: la interlocución «no es directa ni sosegada». Salta a la vista la mala relación. Al PSOE nunca le gustó el anterior alcalde, Francisco Javier Fragoso, y tampoco éste. Y Gragera no hace nada por llevarse a la oposición a su terreno. Que se lo digan a Erika Cadenas, portavoz de Unidas Podemos, a la que el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, insultó durante el pleno. Decir de ella que le gusta poco el agua es un insulto, se mire por donde se mire, y excede sin duda la crítica política. Cadenas no se corta un pelo cuando habla de Vélez, al que menciona como representante de la ultraderecha; mientras que en la otra dirección, el concejal no adscrito suele dirigirse a la portavoz llamándola comunista. La intención de ambos es molestarse, pero de ahí a que se insulten, va un trecho inadmisible. En este último envite, Cadenas tenía motivos para pedir amparo al alcalde. Lo hizo, pero no lo recibió.