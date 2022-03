Me uno al comité de expertos de guardia -el televisivo doctor Carballo es nuestro gran gurú en esto de saber de todo y poseer una estratosférica incontinencia verbal que, obviamente, acaba trasladando lo contrario de lo que pretende y activa nuestro nivel de cortisol, la hormona del estrés, de la antifelicidad, que siempre aparece frente al miedo, la incertidumbre o la amenaza; los memes sobre su ciencia más efectiva, la todología, son antológicos- y me atrevo a opinar sobre un personaje procedente de un país europeo sin trascendencia, durante décadas, más allá de Chernóbil, que no es poco, en la política internacional. Volodímir Zelenski, de 44 años, esposo y padre de familia, graduado en Derecho -carrera que jamás ejerció; al menos él la terminó: otros por estos lares llevan viviendo de la política toda la vida sin haber estudiado ni trabajado-, actor y cómico de profesión, un día se presentó a las elecciones en su país, las ganó (“No tengo miedo a tomar decisiones difíciles. Estoy preparado para perder mi popularidad, mis valoraciones y -si hiciera falta- estoy preparado para perder este puesto para traer la paz”, dijo en aquellos días) y se ha convertido en un héroe de nuestro tiempo. Frente a la maquinaria de guerra de Putin y todas sus malévolas manipulaciones mediáticas y en las democracias occidentales, frente a una Rusia en manos de oligarcas y con una sociedad atemorizada, Zelenski ha pasado del traje y corbata a la vestimenta caqui, liderando desde Kiev, una resistencia donde pone en juego su vida en favor de los valores y la supervivencia de su nación. Eso sí es una prueba más que evidente de resiliencia, patriotismo y lucha y no las mamarrachadas a las que, tristemente, estamos acostumbrados (una de las últimas, huir en el maletero de un coche). Las camisetas de todo el mundo han portado a Einstein, Darwin, Lennon, Marilyn, Frida, Lady Di, Maradona, Pelé, Gandhi, Mandela, la Madre Teresa, Juan Pablo II, Disney, Micky Mouse, Charlot, Jane Fonda, Bardot, Sontag, Marley, Madonna, Audrey Hepburn, Ana Frank, Ali, Billy Graham, Harvey Milk, Martin Luther King, Bruce Lee, E T, los tomates de Andy Warhol o, incluso, Obama -que no cerró Guantánamo y eso que el dieron el Nobel de la Paz-, convirtiéndose en iconos de nuestra cultura, algunos con más proyección y méritos que otros. Pero, en nuestra permanente deriva hacia el triple salto mortal, también hemos visto -increíble, pero cierto- camisetas con la imagen de Lenin, Stalin y Mao, tipos todos muy simpáticos, nóteseme el sarcasmo o, el colmo de la estulticia, Fidel o el más camiseteado de toda la historia, el Che. A estos dos últimos se les ha reverenciado como revolucionarios, héroes y luchadores de la paz (la historia no les absolverá) y va y resulta que aparece en Ucrania un tipo normal que no ataca sino que se defiende cuando su país es invadido por los tanques y misiles, que reclama, desde la trinchera, ayuda internacional ante tal violación de las leyes y la convivencia y que no huye de su país, a riesgo de perder su vida, para, en medio de semejante catástrofe, bajo las bombas y viendo cómo millones de compatriotas refugiados acuden a las fronteras de la Unión Europea, decirles que resistirán antes que desaparecer. No sabemos qué pasará, pero éste sí que merece ir en las camisetas por su mensaje, su valor y su determinación frente a la tiranía y la guerra.