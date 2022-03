En el Campillo, o sea, en Badajoz, se han sacado a la luz sesenta estructuras negativas -alguna fuente escrita ha hablado de ochenta-. Son huecos excavados en la roca calcárea del subsuelo, muy blanda y frágil. La mayor parte de aquéllos son silos/basurero. Es decir, pozos de poca profundidad que se abrieron para servir de almacenes de grano o bellotas y, una vez amortizados, se rellenaron de basura en muy poco tiempo. Ya he hablado de ellos en otras ocasiones, porque son una constante en el panorama arqueológico de nuestra ciudad. Gracias a su dispersión por las cuatro esquinas del espacio intramuros podemos ir sabiendo, por su simple colocación en un sistema de información geográfica -llámesele plano comentado- hasta dónde llegaba el casco urbano medieval y cómo eran los espacios periurbanos -amurallados o en el alfoz inmediato-. Porque no se labraban en el interior de las casas, sino a una cierta distancia. No todos los huecos del área estudiada fueron silos. Sí la mayoría. La arqueología demuestra que el topónimo “Campillo” es mucho más antiguo que su versión castellana. Debe ser la traducción de uno anterior -quizás “fahs”- árabe. En definitiva, la función de toda esa gran superficie no cambió profundamente desde los orígenes de la ciudad hasta fechas muy avanzadas. Bastante más tardías, desde luego, que la conquista leonesa de 1230.

Los materiales recogidos en el interior de esos basureros, muy variado y rico en información -la basura acaba por ser una de las mayores fuentes de información histórica con que cuenta el arqueólogo-, dan cumplido testimonio de haberse practicado y rellenado durante el período árabe anterior a mediados del siglo XII. Me refiero al lapso que media entre la fundación y comienzos de la fase almorávide. Pero hay aspectos que no cuadran al estudiar los hallazgos inventariados en la memoria presentada inicialmente a la Dirección General de Patrimonio. A estas alturas conocemos lo suficiente sobre silos medievales, aquí y en otros muchos lugares, como para darnos cuenta de determinadas ausencias, casi imposibles en cifra tan crecida de estructuras soterradas. Habrá que comentarlas con cierta calma para justificar un juicio claro a su propósito.