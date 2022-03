El pasado agosto, el presidente del Gobierno afirmaba en Navalmoral de la Mata que este año, antes de verano, llegaría a Extremadura esa conexión del tren tan demandada por los extremeños. Desde hace unos meses insisten responsables del gobierno que antes del verano la alta velocidad llegará a Extremadura. Y ya empezamos a ver un tren, con buena pinta, circular de prueba por la región. Ni es la conexión que tanto demandábamos ni es todavía un AVE ni nada que se parezca a alta velocidad, pero sin duda si es un salto adelante en las conexiones ferroviarias de la región.

Tanto nos han dicho que “venía el lobo” que no terminamos de creérnoslo. Esperamos que esta vez no aparezcan nuevos pretextos o imprevistos o nos den ‘gato por liebre’. Parece razonable pensar que esta vez sí será verdad y tendremos ese tren de “altas prestaciones” que nos prometió primero Ana Pastor, después Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos que estaría en el 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021, y ahora Raquel Sánchez, por fin, lo va a inaugurar en 2022. Es un gran salto adelante, pues no solo reduce el tiempo del trayecto entre Madrid y Badajoz en casi una hora, lo que permite equiparar los tiempos con el coche, sino que cuando se ponga en uso se dispondrá en todo el trayecto de sistemas automáticos de seguridad que permitirá ganar calidad y confianza e incrementar la cantidad y compatibilidad de servicios. Esperemos también poder tener conexión digital de voz y datos durante todo el trayecto que nos hace el tiempo más llevadero y útil. Y ya para rematar las mejoras esperemos que se hayan hecho las tareas y empiece a funcionar un servicio completo entre Madrid y Lisboa.

No es lo que nos gustaría ni lo que los extremeños demandábamos, y seguiremos exigiendo, pero si permite iniciar una nueva etapa de mejoras continuas. Es previsible que el próximo año 2023 se termine el baypass de Mérida y la electrificación entre Badajoz y Plasencia y eso será una nueva mejora. Es previsible que en el 2024 entren en funcionamiento las nuevas infraestructuras entre Évora y Caya lo que permitirá una total conexión eléctrica desde Lisboa a Plasencia y eso debería forzar que también estuviese electrificado el tramo Talavera de la Reina con Madrid y Mérida – Puertollano, y poder ir mejorando continuamente casi cada año e incorporando nuevos servicios regionales y de mercancías, hasta que llegue ese ansiado día en que todo el trayecto esté preparado para la alta velocidad. Este año no tendremos el tren que nos prometieron, que llevamos esperando desde 2003 y que debemos seguir exigiendo, pero sin duda daremos un salto histórico que debemos aprovechar.