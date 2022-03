He comenzado dos veces una columna sobre Ucrania sin conseguir avanzar mas allá de la primera línea o la primera punzada en la boca del estómago. Imposible no sentir la angustia que sube hasta la garganta, recordar los ojos de los niños sirios ahondándome, sus manos en las mías, que recibían mas calor del que ofrecían, las mantas rasposas con olor a humedad vieja, resignada. Cómo no pensar en los niños saharauis jugando bajo la mirada siempre alerta de sus madres, bajo la presión de las fuerzas militares que ocuparon sus territorios, creciendo acostumbrados al miedo. La imagen de otros que también tuvieron que ponerse a salvo fuera se sus casas, otras despedidas en los andenes, direcciones, en otro idioma, cosidas en los abrigos, estampitas de la Virgen en los bolsillos, besos imborrables aunque se llore mucho, o se laven, los churretes del camino, con agua y jabón verde. No soy capaz de visualizar una guerra. Qué se supone que hacen los soldados, por muchos telediarios que mire, para mi la guerra tiene la cara de un documental en blanco y negro. Es pasado, o película de las cuatro de la tarde, con Gregory Peck o Burt Lancaster. Submarinos, desembarcos, paracaidistas cayendo sobre los sembrados. Una lección de clase de historia. Lo que nos cuenta mi madre en Nochebuena, las penas de su pueblo, los muertos propios y ajenos, la leche en polvo, los hombres escondidos en la sierra que bajaban de noche para dormir con sus mujeres, la huida y el volverse de vacío después de hacer la cola con la cartilla de racionamiento. Por eso los ojos en la televisión miran incrédulos los tanques avanzar, sin subtítulos o voces en off , sin las hechuras de los años 40, sino en color y en ahora. Podríamos llegar en coche, algunos hemos estado, no muy lejos, haciendo turismo, podemos imaginarnos ahí, y la palabra “cerca” da vértigo, nausea, nos aterra. Como si no alcanzáramos a comprender qué pasa, cómo es cada despertar en Kiev, qué piensan los que se quedaron obligados a luchar, la guerra tiene para nosotros, la silueta pequeña, los ojos de niño, la congoja disimulada de las madres, el tiritar asustado de los ancianos, el dolor que da tregua solo hasta ponerse a salvo, al enfermo. Por eso recogemos alimentos, damos ropa de abrigo, fletamos autobuses a Polonia, levantamos carpas, acogemos, rezamos. Poniéndonos en su piel, sustituyéndolos mentalmente por nuestros hijos, nuestros padres, nuestro desarraigo, nuestra hambre. Porque solo con amor sabemos combatir la barbarie.