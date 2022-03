En una entrevista reciente, el periodista Andrés Aberasturi señala que «lo que he aprendido de la vida es que no hay lecciones de vida que aprender». Toda la entrevista es una gran lección sobre el sentido de la vida por mucho que reconozca que no hay un libro que nos la explique, nadie nos prepare para ello, no conozcamos el secreto ni el mapa del tesoro ni las llaves del templo. Aprendemos mientras vivimos y recorremos un camino con demasiadas aristas y abismos. Sin embargo, nos ocurren cosas, observamos, padecemos, crecemos, nos caemos y nos levantamos, en fin, que sí, que algo vamos recibiendo, aprendiendo, que nos permite adaptarnos, la resiliencia, que la llaman ahora. Pienso que todo en la vida nos enseña algo de la vida. En las últimas semanas he disfrutado de tres películas que, independientemente de las críticas reunidas, guardan algunas lecciones de vida. Con The Tender Bar -basado en el libro El bar de las grandes esperanzas, toda una declaración de intenciones- descubrimos la importancia de un familiar o un amigo siempre dispuesto a decirnos la palabra justa, el mejor consejo, entre ellos, que las dificultades, sean cuales sean, no siempre han de ser un muro infranqueable para seguir adelante, que, a veces, las cosas pequeñas son las que nos hacen grandes y que leer nos hace mejores. Con Belfast, volvemos al valor de las raíces, de la familia como eje vertebrador y de estabilidad, la base de una sociedad que desea tener futuro y nos enseña que las pérdidas duelen y que los adultos, aun siéndolos, pueden tener miedo. En Drive my car, más de lo mismo: vidas que se rompen, que se hunden, que parecen no tener sentido ni futuro, pero vidas que intentan sobrevivir en la jungla de asfalto en la que hemos convertido nuestra convivencia. Nuestro dolor puede ser terrible, pero, también, según lo encaremos, una lección y un ejemplo positivo para otros. El dolor nos consume y no es fácil sobreponerse, pero, superarlo, puede ser la más arrebatadora de nuestras experiencias vitales. Las cicatrices no desaparecen, pero las vidas, por muy rotas que estén, pueden salir del agujero, especialmente si contamos con la gente adecuada a nuestro lado para tendernos la mano. La relación entre Kufuku y Misaki nos enseña que las historias que contamos nos retratan, que no decidir es decidir, que sufrir significa que estamos vivos, que tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y, en fin, como leemos en Tío Vania de Chejov, tan protagonista en la cinta, el monólogo final de Sonia: “¡Pasaremos por una hilera de largos, largos días..., de largos anocheceres..., soportando pacientemente las pruebas que el destino nos envíe!... ¡La alegría vendrá a nosotros y, con una sonrisa, volviendo con emoción la vista a nuestras desdichas presentes..., descansaremos!... ¡Oiremos a los ángeles, contemplaremos un cielo cuajado de diamantes y veremos cómo, bajo él, toda la maldad terrestre, todos nuestros sufrimientos, se ahogan en una misericordia que llenará el Universo!... ¡y nuestra vida será quieta, tierna, dulce como una caricia!... ¡Tengo fe!...¡Tu vida no conoció la alegría..., pero espera, tío Vania, espera!... ¡Descansaremos!”.