Según hemos leído en los medios de difusión, se ha pedido a los excavadores de El Campillo que recojan muestras de Carbono 14 -quiero suponer que con la intención de llevar a cabo los pertinentes análisis-. ¿Por qué esas y no otras? Los estudios de ese isótopo del carbono se aplican sobre vestigios de materia orgánica. En la actualidad llegan a dar fechas con mucha aproximación, si las condiciones de conservación de la materia son adecuadas y la recogida es correcta. Nada desconocido para los profesionales. Para las investigaciones sobre Edad Media presentan inconvenientes. Los resultados son de gran exactitud desde los momentos más antiguos hasta, aproximadamente, el arranque de la Era Cristiana. Luego comienzan a acumular índices de incertidumbre. Los resultados se dan siempre con un margen de error de más o menos un cierto número de años. En la Prehistoria una duda de cincuenta es inapreciable porque, a falta de otros elementos para fijar una fecha, nos movemos siempre con bandas de tiempo muy amplias. Los períodos se miden de quinientos en quinientos años. A veces más. Pero, para el mundo medieval, una etapa de cincuenta o de cien años es muchísimo. Pueden haber cambiado monarcas y dinastías completas. Entre el 699 y el 711, por ejemplo, el C14 no distingue de matices y, sin embargo, en nuestra península y en apenas diez, se produjo la invasión árabe. Y ese suceso lo cambió todo por completo. No solo en lo político y religioso. También en lo cultural, en lo productivo -variaron modos y técnicas- y hasta en la alimentación. Una incertidumbre de solo treinta años apenas añade información a lo sabido por otros métodos. Por ejemplo, por la propia excavación.

¿Para qué pedir análisis de C14? ¿No serían mejor otros: polínicos, carpológicos, por describir algunos? Para reconocer los restos de fauna -hablo de huesos de animales- y la presencia de semillas, cuya recogida aporta muchísimo al conocimiento de la agricultura y de la ganadería de las poblaciones. No es mayor la calidad de una investigación arqueológica por la cifra de pruebas de laboratorio tomadas, sino por la claridad de las conclusiones históricas obtenidas. ¿Quizás la información leída era muy general? Quizás.