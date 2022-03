No dijeron mucho. Más bien, poco. Convocaron juntos para informar del traspaso de la portavocía y de la primera tenencia de alcaldía sin explicar los motivos. Los hechos lo decían todo. El martes comparecieron ante la prensa (de manera virtual) los concejales del PP en el Ayuntamiento de Badajoz Antonio Cavacasillas y María José Solana. El primero es casi un recién llegado si se compara su trayectoria política con la de la segunda, pues Cavacasillas se incorporó a la corporación municipal en las últimas elecciones. A la segunda, experiencia política no le falta. El primero tiene todo el futuro por delante, si los votantes lo apoyan. Su partido ha decidido que Cavacasillas sea el próximo candidato a la alcaldía pacense y aunque su nombramiento no es oficial porque requiere ser ratificado por el Comité Electoral Nacional del PP, en Madrid no están ahora para andar mirando a las provincias. Ya lo harán cuando puedan. Pero de todos es sabido que si el PP provincial hizo pública su elección es porque ya tenía el visto bueno de Génova. El problema puede estar en que ahora Génova va a cambiar de inquilino, aunque posiblemente el nombre del candidato en Badajoz sea la menor de las preocupaciones del nuevo equipo nacional.

El futuro político de Solana es más incierto. La concejala que hasta ahora había sido la cara visible del PP en el ayuntamiento ya pasó por horas bajas con Miguel Celdrán, que la relegó a la delegación de Colegios. Pero logró mantenerse y no solo lo hizo erguida sino que fue subiendo peldaños hasta convertirse en indispensable. Cuando Francisco Javier Fragoso cogió el testigo que Celdrán le ofreció sobre un cojín de terciopelo carmesí, el nuevo alcalde aupó a Solana como su mano derecha. Fragoso ya no está. La rueda de prensa del martes sonó a despedida. Cuando un representante público pronuncia palabras de balance, es que está marcando un antes y un después. Que el grupo municipal popular está desunido es una evidencia. Cuando Fragoso se marchó y el candidato de Ciudadanos amarró la alcaldía, Solana asumió la portavocía del gobierno municipal, un puesto en el que no siempre ha sido la voz de la coalición, pues en más de una ocasión se ha mostrado crítica en los plenos con el alcalde naranja. Y si eso lo hace en público, habría que ver cómo se comportan en privado, cuando nadie los ve. El cambio se produce porque «es lo mejor». Fue la única explicación que Cavacasillas y Solana dieron cuando insistentemente la prensa les preguntó por los motivos de este nuevo rumbo en el grupo municipal. Es de cajón que esta decisión -la haya tomado quien la haya tomado- tiene que ver con que Cavacasillas goce de una mayor proyección mediática y pueda adquirir algo más de experiencia en los intríngulis de la administración municipal, pues queda poco más de un año para las elecciones en las que su partido quiere que sea el candidato. Que haya sido la propia concejala la que ha dado un paso al lado o una decisión de la dirección del partido, poco aporta. El resultado es el mismo: Solana ha dejado de ser la cara visible del PP en el Ayuntamiento de Badajoz. El traspaso no es un hecho aislado, pues la hasta ahora primera teniente de alcalde y portavoz municipal no deja de sumar ausencias. No estuvo el viernes de Carnaval en el balcón del ayuntamiento con el pregonero, una cita que para todos los grupos municipales es una tradición, en la que hacen equipo al elegir un disfraz con mensaje, que Solana no se enfundó. Tampoco apareció cuando se presentó el proyecto de caminos escolares seguros, aun siendo la responsable de la Policía Local, ni en los premios de Aqualia, un servicio que acaba de asumir, ni en la reunión con la consejera de Transición Ecológica para cambiar los depósitos de la Luneta, que también compete a su servicio, y a la que solo acudieron el alcalde y su concejal de Urbanismo, ambos de Ciudadanos. Motivos habrá para que Solana no estuviese. O, simplemente, «es lo mejor».