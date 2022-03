Escucho. Por oficio o por vocación. Nací, creo, con los oídos prestos y los ojos deseosos. Estos días que, afortunadamente se repiten cada año, los discursos y opiniones nos rodean y yo los dibujo en mi mente como corrientes marinas o como los meteorólogos representan los vientos en sus mapas. A veces levanto la mano, me retuerzo, me estiro, para atrapar una idea novedosa, o tan sencilla, como un globo pintado por un niño. Algunas siguen en mi bolsillo. Sé que muchas, dicen, que no hay nada que celebrar. Durante un tiempo coincidí con esa postura. Solo había que abrir las paginas del periódico. Más tarde me maticé a mi misma. Cambié el termino por conmemorar. Por tantas que se quedaron en el camino, por las que pelearon para que tengamos lo que hoy disfrutamos. Pero, como saben ustedes a estas alturas, una es proclive al optimismo, y de forma, eso si ambivalente, al pensar en el 8 de marzo, aunque, me saliera un triple emoticono, triste enfadada y alegre, era esa precisamente la progresión de mis sentimientos, que acaba en alegre, o quizá mejor dicho, si es que esa carita existe en la tecla del iPhone, esperanzada. Hay personas que reaccionan y se sienten estimuladas para trabajar o para crear cuando la ira o la impotencia les empuja y hay quienes, como a mí, nos impulsa la creencia, permítanme la palabra, la fe, en el cambio, la euforia, casi, de sentir que muchos desean, esperan, buscan los mismo, y el sentimiento de compañerismo y unión, que avanza como la cabecera de una manifestación o un titular de un diario. Me gusta esa imagen, hombres y mujeres de la mano, como palabras de una frase, con un significado que a muchos les parece aun innovador, revulsivo, utópico: IGUALDAD. De derechos y oportunidades. Tan natural, sencillo y a la vez, tan revolucionario. Puede que cuando lean esta columna, estén saturados del color violeta, aburridos de esta fecha. Puede, incluso, que al ver el título, desechen su lectura, que la perciban como algo ajeno. O les cause repulsión, rechazo. Para ustedes la escribo. Ustedes son el motivo de mi perseverancia, de mi paciencia, de mi esperanza. No escribo para mis amigos, para otras mujeres que comparten mi visión del mundo, si no para los hombres “de casa”, el vecino… para los que no dejan que una pueda volver sola y sin miedo, de noche, para los que miran mal a una mujer vestida de una manera que a ellos les parece provocativa, para el que paga menos a su empleada o dificulta su ascenso, para el colega que se calla o se alegra, para los que deniegan peticiones de aplazamientos de juicios a abogadas recién paridas, para los que abuchean a una mujer que pretende portar la bandera en la celebración del Peropalo, para los que solo se sienten importantes, si consiguen que sus mujeres caminen detrás, para los progres de boquilla, para los que expían los móviles de sus novias, para los que utilizan los celos como prueba de amor, para los que cierran sus círculos de amigos, la apartan de su familia, para los que levantan la mano, la amenaza, el chantaje, para los que hacen daño a sus hijos para dañarlas mas aún, para los que pisotean la autoestima. Para todos ellos y para muchos otros que me callo, porque si no sería una retahíla de afrentas, dolores y llantos, van estas letras, armadas hasta los dientes, cargadas, como un poema de Celaya, de futuro.