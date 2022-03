He titulado de esta manera, con el latinajo derivado en anglicismo, pero sin tilde en la a, porque en Badajoz somos como somos y le pusimos de tal guisa el nombre a una calle y a un estadio, que con tilde en la i sería otra cosa. Y me he negado a seguir con la versión del Google maps que va y le pone la E delante de la s, un barbarismo inadmisible que cualquiera se lo explica a los americanos. Pero, bueno, cuitas semánticas aparte, a lo que deseo referirme es al Stadium -vuelve la burra al trigo, pero por no incordiar- que, el otro día, pasando por allí, vi cómo unas máquinas lo hacían desaparecer. Ya fue un golpe -necesario, pero doloroso- el derribo del colegio y, por mucho que el lienzo de la muralla quede al descubierto, sea más vistoso, la ciudad gane en elegancia y aporte un valor añadido a su oferta monumental y se palíe, al menos un poco, el estropicio de antaño con las brechas de Puerta Trinidad y la Memoria de Menacho, queda la nostalgia del tiempo vivido, de los recuerdos que por allí atesoramos. Porque en el Stadium jugamos a fútbol y corrimos carreras, hicimos competiciones con público y usamos sus vestuarios o la piscina (por cierto, en tiempos, objeto de controversia porque la gestionaba la asociación de vecinos del Casco Antiguo cuando las instalaciones deportivas se encontraban en Pardaleras, cuya asociación vecinal también reclamaba, una de esas anomalías autóctonas que tanto nos gustan a los de Badajoz) y junto al Stadium también construimos parte de nuestra temprana vida. Nos enamoramos, o lo que fuera aquello, de alguna chica de la Compañía de María, el Centro de Salud de ahora siempre fueron Los Pinos, en la residencia Juan XXIII, éramos casi unos niños, echamos nuestros primeros bailes, y en la Casa de la Juventud estaba la OJE -mira por dónde, no fui scout, boy scouts que los llamábamos entonces en cordial rivalidad-, sino flecha, primero, y, más tarde, arquero y cadete, con mis insignias y campamentos en Chipiona. Aún mantengo amistad con gente de aquellos años cuando éramos tan niños y mirábamos de lejos al mundo que acabaría por absorbernos. Pero, entonces, no lo sabíamos y nuestros pasos eran inocentes, como salir en la cabalgata de reyes magos desde la plaza de toros, como pasear por Ronda del Pilar que antes fue la avenida de José Antonio, como ir a la feria de San José en el Salto del Caballo, donde durante un tiempo Villafaina y Collado hicieron su Auto de Reyes y el palacio de congresos, que fue plaza de toros, cine y depósito de vehículos. El Stadium y sus alrededores como testigos de un Badajoz que se está yendo o que está volviendo, ya no sé qué camino es el que recorre, pero, desde luego, ya no formo parte de ello y mis recuerdos me dicen que soy demasiado viejo para sentir siquiera un poco la brisa de esos años de caricias y sonrisas, de primeros amores y besos, de bailes agarrados y buenos momentos, de mi padre recogiéndome en Correos, de mi madre esperando en casa, de mi hermana leyendo los libros ilustrados de Bruguera. Todo eso ya es pasado, es humo, viento, cenizas al cielo, las coplas de Manrique: «Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar a la mar,/ que es el morir;» y los escombros de un Stadium como metáfora de muchas vidas que allí fueron felices y se quedaron.

*Periodista