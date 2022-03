Podría parecer que esta columna se refiere a algunos de los aspectos ya abordados en otra u otras anteriores. Pero no deja de preocuparme la arqueología de esta ciudad, tanto en sus aspectos científicos como en los administrativos. Los primeros son muy cuestionables y los segundos manifiestamente mejorables. Se ha hecho patente en el dilatado -y bufo- proceso de las excavaciones en El Campillo.

La cosa comenzó mal. Muy mal. Y hace ya años. Al principio no se pretendía excavar. Luego se hicieron unos ‘sondeítos’, cuya insuficiencia ha demostrado palmariamente la excavación actual, contratada por la misma Inmobiliaria Municipal. Hubo una resistencia feroz a la intervención arqueológica, encabezada por quien después fue director general de la Policía -los caminos del Señor son inescrutables-. Pero finalmente se convocó un concurso para llevar a cabo los trabajos. Quienes se oponían parecieron aceptar el hecho como inevitable. Ganó una empresa andaluza, más bien especialista en arqueología subacuática. Ignoro cuántas se presentaron al concurso y quiero pensar en su mejor oferta y cualificación, no en la búsqueda de una menor implicación emocional con Badajoz. Ahora la Dirección General de Patrimonio rechaza el informe final remitido por los técnicos. Al parecer los sondeos no habían alcanzado el suelo virgen en parte del área investigada. Y eso, naturalmente, supondría un incumplimiento legal porque se pedía, y se debía, hacer todo lo contrario: agotar el fondo arqueológico del sitio. Pero ¿realmente ese era el menor problema que presentaba el muy provisional informe de esa forzada primera fase de las investigaciones? No se olvide nunca que se excava para salvaguardar el patrimonio histórico. Desde luego, aquí y una vez más, la arqueología no puede convertirse en un instrumento solo destinado a liberar suelo. Y las intervenciones, cualquiera que sea su modo, no se reducen a un trámite -caro- pagado por los promotores con resignación. Y, una vez obtenida la licencia de obra, ahí se acabó todo. Hay que comenzar a ir más allá y proceder a una toma de muestras para análisis de laboratorio adecuados a las circunstancias. Sin ellos el trabajo queda incompleto. Y hay que financiarlos.