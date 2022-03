Ucrania, en plena invasión, solicita su adhesión a la Unión Europea. Y el Parlamento Europeo responde con una abrumadora mayoría de 637 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones concediéndole el estatus de candidato a entrar en la UE. Con toda seguridad Rusia no se hubiese atrevido a invadir Ucrania si ya hubiese sido miembro de la Unión Europea y de la OTAN. No somos conscientes en Europa de lo que supone esta alianza, por muchos defectos que le encontremos, pero es un auténtico privilegio mundial pertenecer a la Unión Europea.

El artículo 3.1 del Tratado de Europa dice: «La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos», y no es una declaración hueca la mención a la paz, pues esta unión nace como una respuesta a las guerras y una apuesta firme a la paz en Europa. Nunca seremos suficientemente agradecidos a esos 5 Padres de Europa; Monnet, Schuman, Adenauer, Spaak y De Gasperi, que tras la Segunda Guerra Mundial se pusieron manos a la obra para crear las alianzas que impidieran un nuevo conflicto bélico en el Viejo Continente. Primero, en 1951, seis países (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) crean la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) como medio de toma de decisiones conjuntas sobre la energía y el acero que evitase que el control de estos elementos pudiese provocar conflictos bélicos. Y setenta años después la situación sigue siendo parecida, la energía y otras materias primas vuelven a estar detrás de las guerras. Después se crea la CEE en 1957 y, con un nuevo Tratado de Roma y múltiples tratados posteriores va creciendo la alianza, sus áreas de cooperación, cediendo soberanía, pasando a lo largo de los años de esos 6 países iniciales a los actuales 28. Y no les ha ido mal a los que se han ido incorporando. Aunque han supuesto grandes beneficios económicos a los nuevos países, no han estado exentas de conflictos y de dificultades estas incorporaciones, sobre todo en lo referente a las exigencias de calidad democrática, garantías de libertad y derechos, transparencia y tantas otras exigencias de la Unión Europea más allá de las económicas. En general en Europa se ha perdido entusiasmo y valoración de lo que supone el movimiento y los valores europeos. La invasión de Ucrania puede ser un buen momento para revalorizarlo y rearmarnos de espíritu y orgullo de lo que es y ha supuesto Europa en el Mundo, de lo mucho que tenemos que agradecer por vivir en Europa y de lo mucho que debemos defender poder seguir gozando de lo que esto supone. Ante los problemas, siempre nos queda Europa.