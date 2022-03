No deseaba cometer la imprudencia de unirme al coro de expertos que, tras la pandemia o la erupción del volcán, ahora debaten sobre geopolítica. Pero es de tal calibre su hipocresía, que no deseo que mi silencio esconda su estupidez. He escrito sobre las tres grandes guerras que, aunque de refilón, nos han tocado vivir muy de cerca: la invasión de Kuwait por parte de Iraq, la de los Balcanes -a un par de horas de vuelo, plena de atrocidades y con refugiados en la puerta de casa- y la de Afganistán que se juntó con la invasión de Iraq, que comenzó como causa justa y defensa propia y terminó en fiasco. Por medio, las intermitencias en América latina, las habituales en Oriente Medio, las olvidadas en África, el terrorismo internacional, las primaveras árabes que acabaron en tragedia y las tensiones acumuladas en el sudeste asiático. Las guerras son el fracaso de las personas: de los dirigentes -escondidos tras la ideología, el nacionalismo, el expansionismo o alguna patología difusa-, de los políticos -cobardes en las decisiones, escasos en las sanciones y con demasiado miedo a sus opiniones públicas- y de algunos que forman parte de la gente que, por convicción, abducción o desvergüenza, apoyan o rechazan al gusto. Son, también, el fracaso de las democracias, porque se vuelven vulnerables (el apaciguamiento de Chamberlain del que aún no nos hemos librado y que propició la segunda guerra mundial) frente a los tiranos que con sus soflamas y ejércitos buscan siempre la muerte y no la paz a costa de nuestra debilidad congénita. Con la invasión rusa de Ucrania, volvemos a lo mismo, como si los no a la guerra sirvieran para algo, como si un puñado de sanciones pararan a un tipo que cambió todas las leyes para perpetuarse en el poder, eliminar a la oposición, reinventar la democracia y alimentar a un puñado de aplaudidores obscenos. Volvemos a un atentado contra el derecho internacional, a una agresión con precedentes y a un belicismo insaciable que quien lo propone sabe perfectamente que Occidente fracasará de nuevo, que nadie lo parará, que todo sucederá como si tal cosa, sin importar el número de víctimas, que seguirá sentándose a la mesa de los poderosos y que solo saciará, por el momento, sus ansias de dominación. Solo que esta vez, no es americano, no es el gran Satán, sino un antiguo espía del KGB, un tipo que añora el pretérito y despiadado imperio soviético, alguien que sabe que las democracias occidentales hace mucho tiempo que arrojaron la toalla de la decencia a cambio de que el fuego esté muy lejos de casa. Nadie quiere la guerra, ninguna, ni siquiera la que ha provocado un dirigente armado hasta los dientes y tras el que se refugian las ideologías y los mamarrachos más destructivos y más peligrosos que deambulan por este mundo que se horroriza delante del televisor, pero vota a quienes lo corean. Decimos no a la guerra, aunque algunos lo digamos con la voz más alta que otros y a sabiendas de que Ucrania ha sido abandonada a su suerte, el oso ruso seguirá mandando el tiempo que quiera y nadie moverá un dedo en una escena internacional donde cada día estamos menos seguros.