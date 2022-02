Concluyo lo que no es más que una carta a los Reyes Magos. Porque el virtual Consorcio de Badajoz tendrá, si llega a cuajar, muchas tareas pendientes. Me refiero aquí a las arqueológicas porque, si bien son menos aparentes que otras facetas y la ciudadanía no posee una conciencia tan cierta, no son, por eso, menos importantes. Badajoz posee un grave déficit de información arqueológica o, mejor, de información histórica procedente de esa actividad. Con todas sus limitaciones, Mérida valora mucho más sus restos que nuestra capital. Juegan varios factores y no es el menor el desasosiego intelectual producido por el pasado árabe. Por educación -bien que lo lamento- somos más proclives a considerarnos descendientes o herederos de los romanos que de los árabes. Llevamos muchos años de educación nacionalista, mal que nos pese. Aquí, a pesar de la estatuilla de Abd al-Rahman b. Marwan, no acabamos de aceptarnos. Y eso de las celebraciones de la Fundación y de las glorias taifas choca siempre con idénticas y estrechas limitaciones.

Nuestro patrimonio arqueológico debe estar supervisado más de cerca. No privatizado en gran parte, como ahora. Ni teniendo como responsables científicos a excavadores sin currículo científico adecuado. El consorcio ha de cuidar este aspecto y salir de las consabidas redes parentales tan abundantes por estos pagos. Será su obligación gestionar, pero, también, hacer ciencia. Coordinar las actividades públicas y privadas. Crear unas bases de datos y un sistema de información geográfica útiles y públicos. No cerrados a la consulta. A disposición y servicio de los ciudadanos. También de los promotores de proyectos. Y, aspecto muy importante, debiera publicar los resultados de los trabajos, al menos de los llevados a cabo por iniciativa pública. Me refiero a los arqueológicos y a las memorias de los arquitectos restauradores. Nos gustaría conocer los porqués de sus actuaciones. Evitar la repetición de actuaciones manidas y contribuir a crear -¡sin quererlo, claro!-, fraternidades de intereses; sería catastrófico. Acabaríamos haciendo un pan como unas ostias. Se trataría, así lo veo yo, de ayudar al desarrollo y mejora de nuestro maltratado Casco Antiguo.