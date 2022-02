Se supone que el futuro y aún virtual Consorcio de Badajoz ha de tener que enfrentarse a problemas de arqueología. El de Mérida lo tenía más fácil. Después de una dilatada tradición de trabajos de este tipo era evidente la necesidad de investigar, proteger y poner en valor lo excavado. El turismo había convertido ya a esa ciudad en el centro por excelencia y de referencia de Extremadura. Y la excavación de vestigios romanos aportaba resultados tangibles y hasta espectaculares. Tenía cierto sentido que la gestión del patrimonio arqueológico emeritense pasase, como hizo, de la Dirección General del ramo, nunca suficientemente surtida de técnicos para atender a un territorio tan extenso. Se aliviaba su tarea y la inmediatez del Consorcio ayudaba mucho. No pudieron evitarse tendencias proteccionistas en la concesión de permisos de intervención y hubo momentos en que las exigencias, algunas lógicas, de los excavadores los hacían parecer arqueólogos. Pero, en conjunto, la investigación sobre Mérida dio un paso de gigante. Se pasó a la arqueología de la ciudad aludida en la columna anterior. Pero Mérida no es Badajoz. No es que allí los técnicos se movieran sobre un lecho de rosas. No. Pero para los propietarios, obligados a apechugar con los gastos de una excavación, se digerían mejor cuando lo aparecido era más vistoso. Aunque, no nos engañemos, el amor a la Arqueología baja muchos grados cuando se descubren en tu propiedad.

En Badajoz los vestigios son, en general, menos aparentes. A falta de pasado romano, las construcciones árabes son más endebles, exclusión hecha de las defensivas, y no siempre es fácil de justificar su conservación una vez sacadas a la luz. Las de fecha anterior y parte de las posteriores pasan desapercibidas. Algo hemos ganado, porque el ejemplo emeritense ha ido persuadiendo de la necesidad de proteger también nuestro patrimonio. Seguimos manteniendo vivo, a veces de modo candoroso, el espejismo de la atracción turística, pero ese camino va a resultar muy difícil de transitar, incluso con la normativa en la mano. ¿Va a gestionar administrativamente el futuro consorcio la arqueología badajocense, como en Mérida? Sería de desear. Y no solo por reciprocidad.