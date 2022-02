El Carnaval es música y sin música no hay Carnaval en el Casco Antiguo. Es la queja de los empresarios de hostelería de esta zona de la ciudad, que no entienden que el ayuntamiento no les permita colocar altavoces en el exterior para animar a la clientela ni tampoco tenga previsto sonido de ambiente en las calles y plazas de esta zona de la ciudad. En ninguna, prácticamente, salvo el ‘speaker’ en Entrepuentes, porque argumenta que allí no hay viviendas y molesta menos el ruido.

El Carnaval es ruidoso y si esta ciudad quiere mantener y activar el nivel alcanzado en esta fiesta, que acaba de recibir el reconocimiento de Interés Turístico Internacional, sus responsables políticos y sus ciudadanos tienen que ser conscientes de que su celebración es inherente al bullicio, a la música en la calle, a los sonidos de percusión y al volumen en la diversión cuatro días de 365.

Este año la situación sanitaria nos coge desprevenidos. El ayuntamiento está dando pasos hacia adelante en el convencimiento de que el Carnaval de Badajoz se puede celebrar con la mayor normalidad posible y tantea soluciones para evitar errores insalvables. Conciliar la celebración de una fiesta callejera por definición con el derecho al descanso es complicado. Ha habido algunos intentos, pocos, que no han llegado a ninguna conclusión. En esta edición, el ayuntamiento se saca de la manga el permiso a los bares para que instalen barras en la calle, en un alarde de generosidad hacia la hostelería, un sector que ha sufrido especialmente los azotes de la pandemia. Aunque no lo haya autorizado expresamente, si hay barras en la calle supone que el botellón está permitido. Hacer botellón es beber en la calle, proceda la bebida de donde proceda: de la barra de un bar o del supermercado más cercano. Pero si permite las barras para propiciar que la gente esté al aire libre, esta autorización debería ir aparejada al permiso para poner música en la calle. Que se den por contentos los bares, parece haberles dicho. Una barra en la calle sin música es como permitir el baño en una piscina sin agua.

El Carnaval no es silencio. Que no haya bafles no quiere decir que no haya ruido, porque miles de personas de fiesta siempre van a generarlo. Será ruido sin acordes y bullicio sin ritmo. Es verdad que cuando se reúne tanta gente en un sitio la música no se escucha. Los últimos años en el paseo de San Francisco la actuación de las murgas en el quiosco solo la disfrutaban los que estaban a un metro de la barandilla, porque el resto del personal ni se percataba de que había un grupo desplegando todo su repertorio. Lo mismo le ocurría al dj por más que subiese el volumen. Se escuchaba poco. Pero ahí estaban y eran motivo de atracción, para que los carnavaleros supiéramos dónde dirigirnos a disfrutar juntos de la fiesta.

Este año habrá barras de los bares en las calles con código de silencio. Sin sonido carnavalero, por mucho que las adornen con guirnaldas y antifaces. El Carnaval es música y no se puede dejar la responsabilidad de animar todos los espacios por los que se esparce esta fiesta a las murgas y las comparsas, que irán ambientando cada lugar por el que vayan pasando, pero solo de paso, claro, no de manera fija. El derecho al descanso es indiscutible, si bien no puede ser la justificación para prohibir la música en la calle en Carnaval, así, sin más, de manera generalizada, para evitarse complicaciones. Hubo un tiempo en que se habló de convocar una mesa del ruido. Se silenció y nunca más se supo. Es hora de analizar con empeño la situación real y buscar soluciones, que pueden pasar por establecer horarios y concretar lugares en los que la música en el exterior esté permitida. Por ejemplo: los cuatro días siempre en horario diurno y solo las madrugadas del sábado al domingo y del lunes al martes, en los espacios donde tradicionalmente se concentran los carnavaleros. Se me ocurre, en lugar de prohibir sin más. No vaya a ser que el exceso de ruido despierte conciencias.