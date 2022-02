No sé si a estas alturas queda algo ya por decir sobre la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena. No es mi intención volver a repetir lo que ya está más que dicho. Las razones para dar este paso parecen más que evidentes por muchas dificultades y riesgos que puedan existir. Nada va a evitar que existan problemas que resolver y algunos heridos por el camino, pero este paso es recomendable para afrontar mejor el futuro. Por mi parte no queda más que desear muchos éxitos y felicitar a los dos alcaldes que han dado el paso, a todos los ciudadanos y colectivos de las dos localidades y, por supuesto, a todos los que con anterioridad fueron preparando el camino para que esto hoy sea posible.

Ahora toca reflexionar por qué esto no se hace en muchos otros lugares. Hay otras localidades que deberían seguir este ejemplo o avanzar en alianzas y fusiones. El caso más evidente y probablemente más singular y difícil sea el de la Eurociudad Badajoz, Elvas, Campo Mayor, conocida con el horrible nombre de Eurobec y a la que se debería sumar Olivenza. Sus beneficios alcanzan una dimensión internacional. De momento solo se han dado pequeños pasos, con escasa trascendencia social y con apariencia de limitarse a conseguir y ejecutar unos fondos europeos. Estos procesos requieren mucha más convicción y altura de miras. Requiere seguir dando pasos que vayan permitiendo crear las condiciones adecuadas. Necesita algunos proyectos de gran nivel que compartan las cuatro ciudades y esos proyectos existen con las nuevas infraestructuras e industrias que están llegando a la eurociudad. Otro caso que parece evidente que debe avanzar en su integración es Montijo y Puebla de la Calzada. Están pegados y juntos superarían los 20.000 habitantes. La conversión en autovía de su conexión con la A5 puede ser el proyecto desencadenante. Ejemplos de proximidad de núcleos urbanos hay muchos, y la distancia siempre es relativa si se está bien conectado. Entre Coria y Moraleja hay 15 kilómetros, el proyecto palanca para avanzar en la creación de una nueva ciudad en el noroeste extremeño puede ser la autovía con Castelo Branco. Zafra, Puebla de Sancho Pérez y Los Santos de Maimona tiene su oportunidad en la nueva variante. Navalmoral de la Mata y Talayuela en la conexión ferroviaria y las nuevas industrias. No sigo para que no me empiecen a pitar los oídos. Soy consciente de la dificultad, pero también de la necesidad. Y cuanto más pequeño es el municipio, mayor es la dificultad y el beneficio. Extremadura necesita ir cosiendo y sumando muchas voluntades y eliminar gastos innecesarios. La excesiva fragmentación existente es un mal compañero de viaje.