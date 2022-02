De pequeño, el lechero venía cada día a casa con sus cántaras de aluminio llenas de leche recién ordeñada en vacas que pastaban en un campo por la carretera de Olivenza. En alguna ocasión, también traía calostros, que comíamos con delectación y hoy, probablemente, nos revolverían el estómago. Como aquellos batidos que mi madre me hacía a base de galletas María, cola cao, canela, azúcar, leche y un huevo crudo, con un chorrito de Quina Santa Catalina, que «es medicina y golosina·, como rezaba su publicidad, y que nos mandaba a los niños al cole cargados de superpoderes. También llegaba el panadero, con la canasta de pan sin envasar, que de vez en cuando terminaban algunas piezas por el suelo y no pasaba nada, y su cartera del dinero agarrada a la cintura como muestra primigenia de las posteriores riñoneras. Venía, asimismo, cada quince días o así el camión de la leña que entraba por una trampilla abierta en la acera directamente a la caldera y daba calor a todo un edificio. Recuerdo al carnicero, Anselmo, los ultramarinos de Delgado y Godoy, los pasteles de Texas, el bullicio de la discoteca 2992 y al que cobraba a domicilio el seguro de los muertos y por ser socio del Badajoz. A menudo me cruzo con un cartero y una cartera y recuerdo cuando había que ir a Correos a comprar un sello o en un estanco o recoger un paquete o un certificado, cuando las ranuras del lateral del edificio frente al colegio General Navarro nos indicaban si la carta a enviar era local, nacional o internacional, cuando los reembolsos y las cartas urgentes, cuando enviábamos giros, cuando los sellos valían céntimos y pesetas y llevaban a Franco y luego a Juan Carlos y luego a Felipe y ahora son pegatinas tristes con números en blanco y negro. Pero, sobre todo, recuerdo las cartas escritas a mano, en sobres normales o de envíos aéreos, que llegaban desde cualquier parte del mundo y nos sobresaltaba la letra del amigo o amiga, y las fotos que iban dentro y los cinco o diez folios que se escribían como si no pasara nada cuando ahora un correo electrónico son dos líneas o un wasap mal escrito por aquello de economizar el tiempo y las palabras. La primera carta que conservo, escrita a mano, es del 30 de julio de 1979 y las tengo todas -aunque alguna ya vino escrita a máquina- hasta mediados de los noventa. Hoy, ni siquiera en navidades -a excepción de Natalia, Isabelita, Susana y Soledad- recibimos en el buzón el alma de nuestro corresponsal con su letra reconocible y en el sobre el olor de su casa. Hoy, las cartas, si acaso y casi ni eso, son facturas, multas o de los bancos. Desde luego, para que luego digan que el mundo no ha cambiado, por supuesto, a peor. Para remediarlo, releo alguna de aquellas cartas de gente que ya no está, que se fueron, que no volverán, que me contaron sus secretos, y su letra me recuerda que hubo un tiempo en que estuvimos vivos.