Hablando del futuro Consorcio de Badajoz, si se materializa, me interesa, y quizás a mis lectores, referirme a su faceta arqueológica. No puede convertirse en un organismo exclusivamente dotado de una función inspectora. Debe hacer ciencia al tiempo que cumple su misión gestora, no solo protegiendo el patrimonio, sino, de modo muy destacado, dando cobertura al planeamiento urbanístico y ayudando, facilitando, a la ciudadanía el cabal cumplimiento de la normativa vigente. Me explico. A estas alturas de la película no es de recibo considerar que cualquier intervención -prospección, seguimiento o excavación- convierta el sitio, de aparecer algo, en yacimiento. La propia y completa ciudad es el yacimiento y para recomponer su paisaje histórico -el estudio cronológico de su evolución- es preciso variar el esquema teórico de partida. Hay que trocar la ‘arqueología en la ciudad’ por la ‘arqueología de la ciudad’. Sin olvidar ni menospreciar el valor de la arqueología, debe emprenderse una acción de conjunto, reuniendo en un solo lugar la información técnica disponible desde que hay registro para ponerla a disposición de los investigadores. Y también de los demás ciudadanos. El Consorcio debiera elaborar con presteza una ‘carta de riesgo’. Un instrumento de libre acceso que ayude a saber, antes de acometer cualquier proyecto, cuál es el porcentaje calculable de encontrar restos arqueológicos en un lugar determinado. No se trata de poner trabas a la iniciativa privada en materia de edificación, sino de evitar daños a terceros por mor de la aparición de sorpresas, precisadas de protección y, en sentido material, gravosas para los intereses privados y publicos.

No seamos inocentes. Describo esta situación hipotética haciendo de abogado del diablo. No creo que el hallazgo de vestigios de valor histórico pueda considerarse una desgracia, todo lo contrario, pero puede perjudicar a mucha gente y, de modo muy especial, a los propietarios modestos. Cualquier damnificado se convierte de inmediato en un enemigo del patrimonio y un propagandista de su destrucción oculta. No todos entienden el valor de los descubrimientos. ¡No pude construir, pero encontré restos árabes! Una alegría.