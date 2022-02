Leo en El Periódico que empieza la feria del libro antiguo en Badajoz. Y casi instintivamente he olido la primavera en Madrid, recorriendo la Cuesta de Moyano. Y la fila de buquinistas en los quai del Sena. He paseado bajo los árboles aún sin brotes siquiera, con el sol blanco del invierno en París, quitándome los guantes para poder acariciarlos. Sentirlos. Perfumados de pasado. De otros dueños que quizá murieron, los dejaron olvidados en una estación, los prestaron y nunca fueron devueltos. La historia de cada libro no es solo de quien lo escribió, porqué , cuándo, también de quien lo tradujo, lo editó, del librero que con amor o escepticismo lo colocó en su escaparate, lo recomendó a alguien que necesitaba su consuelo, su escape, su erudición …, es la historia de cada lector que, aunque fuera por un rato, lo tuvo entre sus manos. Todos han ido dejando la huella dactilar de sus ojos, de su memoria, de sus anhelos, de su decepción, de su asombro. Lo dejaron prendido en el papel, en el margen inferior derecho, al pasar la pagina y se lo llevaron, a su vez, adherido a la piel, o detrás, en la espalda de su abrigo, como esos monigotes que se pegan en las inocentadas. Y así le acompañarán de por vida. Como el protagonista de Pigmalión que descubría, con solo oír hablar, de dónde procedía alguien, su país, su ciudad, incluso su barrio, quizá, una lectura determinada, se nos note también en los andares. Cómo ser los mismos, después de terminar Cien años de soledad, Crónopios y Famas, Las Gregerias, La señora Dalloway o El guardián en el centeno … Cuando era chica ahorraba para comprarme libros. En aquel entonces era menos selectiva que ahora en cuanto a las ediciones o el tamaño de la letra. El primer día de las ferias de libro antiguo volvía cargada con mi alijo más feliz que unas castañuelas. Algunos conservaban el nombre en la primera página, fechas, subrayados, notas al margen con letra diminuta, otros incluso una dedicatoria. Y antes de leerlos fantaseaba imaginando quiénes serían aquellos que dejaron marchar de su lado a Flaubert, o a Borges. Frecuentaba librerías de viejo con una obsesión poseedora, deseando llegar a casa y estampar en el envés de la portada el sello de mi ex libris. Quizá para cogerle delantera al que en “El conde de Montecristo” había consignado, en letra escolar “regalo de mi primera comunión. Mayo 1953, creyéndolo así seguro para siempre, sin espacio para otro dueño más. Y con ellos me dormía, siempre más tarde de lo debido, escondiendo la luz delatora de mi falta de sueño, queriendo saber más, llegar hasta el final, recitando en silencio las rimas o buscando en aquel globo terráqueo, que tenía una bombillita dentro, dónde estaba el desierto de Wadi Rum, Comala, Chawton, Alepo, Çanakkale … Por eso, por que cada uno esconde un viaje, una aventura o un refugio, no dejen de ir, no dejen de buscar. Es de los pocos encuentros que raramente defraudan.