Si el proyecto del Consorcio de Badajoz sale adelante no podrá ocuparse solo de la protección del patrimonio histórico de la ciudad, que es como decir del Casco Antiguo y, si se quiere, del Puente de las Palmas, del Hornabeque y de los Fuertes de San Roque y de San Cristóbal. Tendrá que bregar con la conservación del núcleo urbano original y con todos los problemas derivados de las rehabilitaciones. También con la integración social en las zonas más degradadas. Porque de su conservación y puesta en valor va a depender en gran parte resolver las dificultades, ni artísticas ni arqueológicas, del vecindario actual.

No debiera ser precisamente una acción restringida a la conservación de monumentos y a su explotación cultural y turística. Espero no se quiera expulsar a la población con dificultades, del tipo que sean, para crear un parque temático. O sea, aplicar la vieja y fracasada política de alejar los problemas sociales sin resolverlos o, al menos, intentarlo. La receta del Gurugú, de los Colorines y la que se dice buscar para el Campillo. Sería un desatino y no se iría, de nuevo, a ninguna parte. O el toro se coge por los cuernos o seguiremos como hasta ahora. Lo que no significa que todo pueda solucionarse a la vez y en dos días.

El futuro consorcio se las verá, digo, no solo con asuntos patrimoniales, también con algunos de los culturales, sin entrar en colisión con el homónimo del teatro López de Ayala. A fuerza de abandono, de dejadez, de especulación y de permitir que segundos o terceros le saquen las castañas del fuego al Ayuntamiento la tarea que resta es enorme y compleja. Y, como organismo de nueva planta, ha de ganarse la confianza de los ciudadanos, y de los vecinos sufridores. No entrar como elefante en cacharrería. Y estar dispuesto a aplicar una gestión seria con los especuladores. Y en el Casco Antiguo hay, de un tiempo a esta parte, quienes están acaparando propiedades y no me creo que el patrimonio histórico y la integración social figuren entre sus preferencias y prioridades. Más bien lo contrario. Va de suyo. No todo se va a poder solventar con arquitectos y arqueólogos. Por eso no creo en una actuación minimalista, dotada de una estructura administrativa corta.