Estos días de enero no tienen, si nos ponemos puristas, el azul Machadiano, pero casi. Este sol se parece al de la infancia, sin embargo. La luz de los días después de Reyes combate el frío y el desánimo que muchos parecen sentir cuando desmontan el Belén y empaquetan el árbol. Todo pasa tan rápido que hace daño a los ojos esa bola roja que se descubre tras una cortina, no sé si despistad, o remolona. Como el cuento del guisante. ¿Lo recuerdan? Una niña tenía una maceta de guisantes en el alféizar. Y desde la vaina, rebotando, saltaron al mundo. Pues un guisante gordo y ‘colorao’ se escapó de mi árbol para descubrir el resto del año, qué era la primavera o eso del verano. Casi me dio pena regañarle cuando lo envolví en papel de periódico y lo enclaustré en su cajita; sabía que ya nunca volvería a ver la casa sin sus nieblas, sin el escalofrío del anochecer y sus bombillitas intermitentes, sin los villancicos de fondo y el olor a asado con castañas. El tono del cielo es tan perfecto como un manto de Murillo. Las madres pasean a sus bebés por el margen del Guadiana con una alegría que huele a pan en la cara. El reflejo de la ciudad se detiene, resistiéndose a bajar hacia Portugal. A lo lejos, en la Alcazaba, se prenden las horas, declinadas hacia el dorado y la tarde. El graznido de los gansos se superpone a tanta quietud, alborotando el horizonte. Me acuerdo entonces de mí misma sentada en un banco, y de darle trocitos del pan de la merienda a mis niños y de los cisnes del parque de Castelar y de sus gritos, agudos, cuando se acercaban demandando más. De la felicidad pequeña. Un ‘ay’ suspirado y un hundir las manos en los bolsillos porque ya no las agarran para pasar la calle, para calentarse, para guardar el equilibrio. Una piragua pincela el agua, y detrás, en la uve que forma su paso, los patos se acomodan, perpetuando la huella un poco más. Unas señoras caminan rápido y se hablan alto porque no se oyen, desencontradas. La gravilla les esconde las preguntas sobre los maridos y los nietos, y les sorprenden respuestas no pedidas o perdidas entre el frufru de los chándales. El café comienza a llenarse, tras los plásticos, bajo el toldo, el instante se hace largo y huele a menta poleo y a descafeinado en vasito corto. Y el color impecable de hace un rato se oscurece de repente, se repliega. Se escucha el soniquete de los deportes en una radio. Alguien se marcha anunciando que le espera ropa para planchar. Un joven pregunta que habrá para cenar. Tortilla de espinacas, hijo, que ya las he dejado rehogadas. Poco a poco, casi en silencio, se empiezan a recoger las mesas, el domingo se estremece, la gente vuelve a casa.