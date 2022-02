Portugal afronta los próximos cuatro años más importantes de su historia reciente. Nunca había tenido tantos proyectos encima de la mesa para ejecutar y nunca había tenido tantos fondos europeos para invertir. Para ello tiene un gobierno con mayoría absoluta, que viene con la experiencia, la inercia y los equipos de dos legislaturas. El Partido Socialista ha ganado en todos los distritos excepto en Madeira, donde también consiguió un buen resultado. Ha conseguido la legitimidad suficiente para aplicar sus capacidades en transformar el país y dar el salto histórico que necesita.

Portugal ha cambiado mucho en los últimos años, pero sigue teniendo grandes debilidades económicas y sociales. Tiene una enorme losa de deuda pública, con un PIB y renta per cápita muy bajos dentro de la UE, habiendo sido superado su PIB per cápita por 11 países desde principios de siglo, su productividad está entre las más bajas de la UE y ha sido el país con el tercer peor crecimiento del PIB desde la creación del euro. Un país con diez millones de habitantes tiene más de dos millones y medio de portugueses en el extranjero, lo que hace que exporte mano de obra joven cualificada, tenga una población muy envejecida y en la actualidad, grandes dificultades para encontrar trabajadores, especialmente en un interior que es el 80 % del territorio del país. Necesita crecer y atraer población y no lo tiene fácil.

Pero en estos cuatro años puede conseguir grandes cambios. Sus principales activos en los años pasados fue su política fiscal para extranjeros, consiguiendo atraer grandes volúmenes de capitales internacionales que se visualizaron con la domiciliación fiscal de personajes célebres y con la venta de parte de las grandes empresas portuguesas a fondos internacionales. El otro gran activo fue el turismo. En la última década duplicó la entrada de turistas internacionales alcanzando casi el colapso el aeropuerto de Lisboa.

Ahora tiene el reto de transformar su modelo productivo. Tiene déficit de infraestructuras que limitan su economía. Puede terminar y avanzar sus conexiones con España, que es su único país vecino, su mayor mercado y su vía terrestre de acceso a Europa. Tiene que dar solución al Nuevo Aeropuerto de Lisboa, impulsar la ampliación del Puerto de Sines y su polo industrial y logístico, avanzar en su política de aguas y regadíos, continuar con su estrategia de desarrollo transfronterizo, eliminar su dependencia energética, realizar las reformas pendientes de las administraciones públicas y territoriales, y tantas otras reformas pendientes. Nadie mejor que ellos lo saben, estudios y programas tienen muchos, pero siempre ha habido motivos para esperar. Ahora tienen la oportunidad. En cuatro años deben conseguir superávit presupuestario y de su balanza comercial, lo que les permitiría generar la gran confianza que necesitan. Es necesario para ellos y para los españoles; especialmente para Extremadura, sería también nuestro mejor impulso. Les deseo mucho éxito en el reto.