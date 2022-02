Para quienes creen que leer el Quijote es complicado, les recomiendo que lo intenten con el ‘Ulises’ de Joyce. Tengo en mi biblioteca tres ‘Ulises’; en realidad, dos, porque el otro es ‘La Odisea’, de Homero, que tiene relación, y mucha. De los dos, uno no lo encuentro, pero el que repaso ahora en mis manos cuenta con 910 páginas y su autor dijo que los críticos literarios estarían analizándolas durante tres siglos. Porque es un galimatías que no da tregua, con citas, referencias clásicas, latinajos, el callejero de Dublin en el siglo XIX, figuras retóricas que nadie entiende, palabras soeces y descripciones y construcciones que impiden la tan de actualidad lectura en diagonal y entender el propio libro. Un ejemplo, en el capítulo 16: «Sus labios labiaron y boquearon labios de aire sin carne: boca para el vientre de ella. Entre, omnienventrador antro. Su boca molde moldeó aliento que salía, inverbalizado: uuiijáh: rugido de planetas cataráticos, globados, incandescentes, rugiendo allávaallávaallávaalláva. Papel». Ahí lo llevan. De hecho, hay quienes piensan que ni Joyce mismo sabía de qué estaba escribiendo. En realidad, lo hacía sobre las vivencias de Leopold Bloom a lo largo del 16 de junio de 1904, con algo de trampa, cierto, y con la presencia protagonista de Stephen Dedalus y Molly Bloom, que se calza, en el último capítulo, un monólogo de 54 páginas sin puntuación alguna. Simbolismo hay mucho, pero épica en comer casquería, visitar establecimientos simples o de discutida reputación, cometer actos impropios o sentarse en la taza del váter y contar cómo le va la cosa en semejante lugar no parece muy propio de los dioses o como para transformar a las personas en mito. La épica de Homero entraña esfuerzo, dedicación y objetivos mientras que el ir de un lado para otro, en cualquier parte del mundo, tiene pinta de ser una pobre aventura sin sentido. Nuestras vidas son tan insignificantes, rutinarias y contradictorias como la del Ulises dublinés, bien en forma de Bloom, su sosiasDedalus o su mujer, Molly. Dedalus dice que «me dan miedo esas grandes palabras que nos hacen tan infelices» y, en medio de esta aventura con demasiados sobresaltos, lo más inteligente comienza a ser que «ya que no podemos cambiar al país, cambiemos de tema». Mientras tanto, la epopeya homérica: «Odioso para mí, como las puertas del Hades, es el hombre que oculta una cosa en su seno y dice otra» que se contrarresta con un objetivo: «La vida es en gran medida una cuestión de expectativas». Y todo esto, porque mañana, 2 de febrero, se cumplen cien años desde que se publicara la monumental obra de James Joyce.