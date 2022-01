Aparecen en los medios noticias más o menos detalladas, generalmente provocadas por declaraciones de políticos, sobre el futuro Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz. Proyecto de organismo que parece avanzar a trancas y barrancas, definiéndose los implicados –diría mejor, que afirman querer implicarse- y su presunta aportación económica. Este aspecto resulta decisivo: a mayor aportación, mayor peso. Y, según he leído, la Junta de Extremadura correría con la parte del león. No lo encuentro ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Siempre, claro está, partiendo del acuerdo de todas las partes. Si esa mayor participación se traduce en una superior capacidad decisiva es mucho más discutible y provocará, como sin duda ha hecho ya, suspicacias. Podría redundar en invasiones competenciales. Llegados a este punto, los roces serán mayores y más frecuentes, en la medida en que los colores políticos de los participantes sean distintos. Aunque eso no siempre haya de ser así.

Hay aspectos que, a mi modo de ver, no acaban de estar claros. Hablo, sobre todo, del modelo a seguir. El Consorcio de Mérida genera ingresos. Está de más aludir a sus actividades y a la propia explotación comercial de su riquísimo patrimonio. Y, con todo y con eso, el balance final es deficitario y las administraciones que lo forman deben acudir en su apoyo. ¿Va a generar ingresos el Consorcio de Badajoz, si llega a constituirse? ¿Hay alguna vía prevista para conseguirlos? Necesitará contar con dotaciones presupuestarias ajenas y, por eso, no lo veo tan claro. Como ciudadano me preocupa la creación de organismos, de cuyos fines nadie duda, que se convierten más pronto que tarde y pasada la euforia inicial en una nueva carga para los presupuestos públicos. Pero, eso sí, después de haber creado una plantilla de personal. Quizás se piense recurrir a gestores procedentes de otras instancias administrativas. Al clásico “desvestir a un santo para vestir a otro”. Tengo muchas reservas sobre la eficacia de esa creación. Y más aún por el hecho de estar tan arraigada por estos lares la cultura de la subvención. Y sabiendo cómo la consecución de una plaza laboral fija sigue siendo el horizonte utópico de todo ciudadano.