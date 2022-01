Los de mi generación y los aficionados a ‘Cine de barrio’ recordarán al singular Paco Martínez Soria cuando interpretó en ‘Don Erre que Erre’ a Rodrigo Quesada, un hombre conocido por su terquedad, una persona de ideas fijas a la que nada ni nadie lograba detener hasta que conseguía lo que se proponía. Un día, cuando estaba sacando 257 pesetas en una sucursal del Banco Universal, se produjo un atraco y le robaron su dinero. La todopoderosa entidad se negaba a devolverle tan nimia cuantía, pero don Rodrigo no lo iba a consentir. Era suyo e iba a reclamarlo hasta recuperar lo que por derecho le pertenecía.

En Badajoz, su alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, se ha obstinado en que el Gobierno central cumpla el compromiso adquirido con la ciudad en una cumbre hispano-lusa de 2009, celebrada en Zamora, con testigos de postín de ambos lados de la frontera. Desde hace muchos años anda coleando el Centro Ibérico de Energías Renovables y de Eficiencia Energética (CIEREE) para que ahora, sin ninguna explicación, de repente el proyecto desaparezca en Badajoz y resurja como una seta en Cáceres. Lo más triste de esta historia, además del ninguneo sin disimulos que el ayuntamiento y sus gobernantes están sufriendo, es que ni siquiera los responsables de haber alterado los designios de esta importante inversión se hayan dignado a exponer las razones.

¿Tan poco es Badajoz, tan poco su ayuntamiento y tan poco su alcalde? Que yo sepa, independientemente del partido al que pertenezca, el alcalde de una ciudad representa a sus ciudadanos y sus intereses. Pero parece que Ignacio Gragera no tiene derecho a defender los intereses de Badajoz y le están lloviendo las críticas por mostrarse tan cabezota. Tal vez alguien pensó que sería un alcalde en funciones en lugar de un alcalde en ejercicio.

Lo mínimo que se pide a un alcalde es que defienda a su ciudad y no sería de recibo que se quedase callado ante una decisión que considera injusta. Hay quien le reprocha que se haya dirigido a la ministra de Ciencia para pedirle una reunión y enviado una carta al mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Menuda osadía. ¿Cómo se atreve un alcaldino tan pequeñino de un ayuntamientino tan insignificante como éste, desde un pueblino situado en los confines de la frontera con Portugal a dirigirse al jefe del Ejecutivo central? No cabe en cabeza que tenga tan altas miras y menos viniendo de un partido con tan poco futuro. Si hubiese pertenecido al PP o al PSOE, otro gallo hubiera cantado. Otro gallo, todas las gallinas del corral y hasta el pavo que se pasa el día repanchingado en un rincón.

¿El alcalde de Badajoz se pasa de frenada? Mejor excederse que quedarse corto. Porque aún está por ver -y por oír- qué tiene que decir el PSOE de Badajoz al respecto. De momento, el grupo municipal socialista no ha dicho ni mu sobre los derechos de Badajoz en este proyecto. Será porque el alcalde de Cáceres es del PSOE. Será. Como tampoco ha metido baza en esta discusión la Junta de Extremadura, de gobierno socialista para más señas. Qué calladitos están todos. Todos, no. Todos menos el coro encargado de desacreditar al alcalde de Badajoz para tacharlo de cateto o localista, que es el descalificativo más facilón que se despacha cuando no se quiere escuchar los argumentos ni entrar en el fondo del asunto. Ahora Gragera ha llevado su reivindicación al Congreso de los Diputados. Su grupo no tiene demasiadas tareas en el cajón y es comprensible que atienda a su alcalde, que para los naranjas sí es de los más importantes, porque tiene pocos. Sería un milagro que las iniciativas parlamentarias para pedir el CIEREE en Badajoz salgan adelante, como milagro sería que un presidente del Gobierno atienda al actual alcalde de Badajoz. Torres más altas han caído. Gragera lo sabe, porque en su caso el milagro ya se obró. Ni él ni su partido jamás habrían soñado que llegarían a gobernar en este ayuntamientino con tan solo cuatro concejales. Como para no creer en los milagros.