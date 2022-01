España es el país turístico más importante del mundo. Desde el puro valor absoluto de número de turistas internacionales, Francia tiene algunos millones más pero, teniendo en cuenta la dimensión de la población y el territorio, España es relativamente mucho más importante turísticamente. También en peso relativo del turismo en el total del PIB, España lidera los países de la OCDE. En este ranking vamos de la mano con Portugal, además de en otros ranking de este sector. España y Portugal podrían ir de la mano en el mundo en muchas otras actividades, pero en el turismo es evidente un beneficio mutuo. Ambos países tienen mucha importancia turística pero juntos pueden tener aún mucha más.

A pesar de este liderazgo, Portugal y España tienen también un sector turístico de gran riesgo, excesivamente concentrado en algunos escasos territorios, muy estacional y con gran peso en el producto ‘Sol y Playa’, que cada vez es menos singular, sometido a tensiones de precios en mercados masivos y consecuentemente de bajos salarios y valor añadido. Poco tiene que ver con los mercados singulares competidores europeos como Francia o Italia, que también tienen ‘Sol y Playa’ pero con productos singulares de patrimonio, naturaleza, urbanos y gastronómicos que pueden distribuir a los turistas durante todo el año y por muchos otros espacios del interior.

España y Portugal, conjuntamente a su liderazgo turístico, tiene grandes espacios con baja intensidad turística. Entre ellas Castilla-La Mancha, Extremadura y Alentejo, tres regiones que separan Madrid de Lisboa, en gran parte debido a las deficientes comunicaciones que obligan a conectarse estas ciudades únicamente por avión. Este año habrá un importante avance en las infraestructuras de ferrocarril. Como partimos de tan bajo nos sonará a un gran salto, que no es más que disponer de un tren que equipare los tiempos al automóvil entre Madrid y Badajoz, algo que la mayoría de los españoles dispone desde hace muchas décadas. Será un salto importante para iniciar una nueva etapa. Pero servirá de poco desde el punto de vista turístico si no hace el recorrido completo entre Lisboa y Madrid. Esta necesaria conexión entre las dos capitales ibéricas no solo podría ser un salto cuantitativo sino desde el sector turístico de gran calado cualitativo. Permitirá visualizar un singular producto turístico ibérico de ámbito internacional. Esperemos que el próximo año en FITUR 2023 no solo se pueda esperar, sino también comercializar, y esas tres regiones entre Madrid y Lisboa puedan beneficiarse de ese liderazgo mundial que detentan España y Portugal en turismo y contribuir a consolidarlo y aumentarlo y hacer mucho más robusto y singular el turismo ibérico.