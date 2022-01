Al final, todo se reduce a las palabras, al invento de conceptos, a la manipulación del verbo, a la generación de escenarios que muestren una realidad alterada, al enfrentamiento permanente en una supuesta batalla de ideas que no es más que una carrera de egos en una competición trucada. Desde el salimos más fuertes habiendo vencido al virus a la gripalización de una enfermedad sin datos oficiales aún, desde la bandera de España como fondo de pantalla en mítines a llamar fachas a quienes la enarbolan, desde mandar al destierro a un Rey sin causa que lo justifique a buscar una salida digna para un presuntuoso fugado de la justicia que intentó un golpe de Estado. Es la vida al revés, la vida al dictado del que se cree poderoso, bien porque ostente un cargo, un grupo de comunicación, un equipo de fútbol o millones de followers. Le quitamos el nombre Infanta a un Hospital por una sanción económica y jaleamos a deportistas que llegan a acuerdos para evitar superiores consecuencias. El puente viejo no sabemos aún si es viejo o de Palmas, y eso que muchos, en Badajoz, siguen creyendo que es romano. El puente nuevo resulta que es el de la Universidad y el Real, verán el tiempo que tardan en republicanizarlo. Ahora, y se asegura que es cuestión superflua, en evidente contradicción, lo del 25 de abril para un puente que creo que no tiene ni aceras. Nadie lo llamará así, como tampoco nombran al de Saramago, que es más importante. Con la que está cayendo y la feria continúa. Puente de la Feria, por cierto, o de San Juan, aunque aquí saldrán en contra los no creyentes o los agoreros diciendo que ya hay un cementerio, una plaza y una calle con ese nombre. Tres ensayos me entretienen estos días: Contra la distopía («El éxito de la distopía tiene lugar en una sociedad marcada por el miedo, la inseguridad y la impotencia política»); No-cosas («El mundo actual es muy pobre en miradas y voces. No nos mira ni nos habla. Pierde su alteridad. La pantalla digital, que determina nuestra experiencia del mundo, nos protege de la realidad. El mundo se desrealiza en un mundo sin cosas, sin cuerpos. Al ego así fortalecido nada otro lo toca. Se refleja en la espalda de las cosas»); y Contra la charlatanería (en ella, «el lenguaje, las cifras estadísticas, los gráficos de datos y otras formas de representación se utilizan para persuadir o impresionar a la audiencia, distrayéndola, abrumándola o intimidándola con un flagrante desprecio por la verdad, la coherencia lógica o la información que realmente hay detrás»). Mientras, la masa, los agradecidos y los cabreados, caminan al ritmo de una sinfonía desafinada y sin remedio envueltos en cortinas de humo, algo ya viejo en política, pero de indudable valor para el engaño y el espectáculo que propicie desviar la atención sobre lo importante.