La madre prometió a Nacha, una de las gemelas, que le compraría un nuevo móvil al acabar el curso. Su primo hermano Joao, de la misma edad, iba a recibirlo también de sus padres. Llegó el verano y al primo le obsequiaron con un iphone 13. Extrañada, la adolescente preguntó a la madre. Su respuesta fue que no se preocupase, que ya se lo compraría. Empezó el nuevo curso y la joven, a la vista de que no recibía lo que su madre le había anunciado, pidió el respaldo del padre. Su reacción fue tranquilizadora: la apoyaría para que tuviese su nuevo teléfono, porque así se lo habían prometido. Cuando estaba a punto de concluir el curso siguiente los padres anunciaron a la otra hermana gemela, Luisa, que le habían encargado un iphone 12. No estaba en los planes de esta niña, pero a nadie le amarga un dulce.

Nacha volvió a preguntar por su teléfono y la respuesta de la madre fue que no se preocupase, que no tenía nada que ver un regalo con otro, porque el suyo iba a ser distinto y que el compromiso seguía en pie. El paquete llegó: era un iphone 13 para su hermana, el mismo que ella llevaba tanto tiempo reclamando, porque así se lo habían prometido, incluso por escrito. Cuando se quejó, la tacharon de envidiosa y mala hermana. Su madre ni siquiera le dio una explicación y el padre se mantuvo callado, al margen, seguramente porque sabía que no habían obrado bien y que era injusto lo ocurrido. La joven pataleó. Se alegraba por su hermana, por supuesto, pero se sentía engañada, le habían mentido y en lugar de disculpas, solo recibía reproches por egoísta. De nada sirvió su lamento. Hasta Luisa la criticó por quejica y le soltó que debía darse por contenta con el piano eléctrico que había ganado en un concurso escolar de cuentos. Ni pies ni cabeza.

Desde 2005 anda coleando un importante proyecto anunciado para Badajoz en sucesivas cumbres hispano-lusas: el Centro Ibérico de Energías Renovables y de Eficiencia Energética (CIEREE). Empezó a funcionar el de Braga (Portugal), una iniciativa paralela a la de Badajoz fraguada en los mismos foros. Pero por más que el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, reclamó el prometido CIEREE, no se materializaba. Mal acostumbrados como estamos a esperar y a que nos despachen con incumplimientos, Badajoz se fue haciendo a la idea de que era un compromiso perdido. Pero en la Junta de Extremadura no lo daban por extinguido. Mira por donde el ministro de Ciencia, Pedro Duque, visitó en julio pasado en Cáceres unos terrenos para un centro de energías renovables. Fragoso, que ya no era alcalde pero sí senador, dirigió una pregunta al Gobierno en la Cámara Alta sobre cuándo tenía previsto cumplir el acuerdo del CIEREE en Badajoz o si, por el contrario, abandonaba este proyecto. El Gobierno respondió en octubre y literalmente afirmó que la iniciativa anunciada para Badajoz no debía confundirse ni vincularse con el proyecto del Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE) previsto en Cáceres, «puesto que se trata de algo totalmente nuevo desde el punto de vista científico-técnico, alejado conceptualmente del proyecto anterior y no enmarcado en ninguna negociación». En la misma respuesta, el ministerio señalaba que no descartaba en ningún momento continuar explorando la posibilidad de crear un centro de investigación en Badajoz en el marco de las relaciones hispano-lusas, siguiendo el modelo de Braga. Está por escrito. Pero de lo escrito al hecho va un inabarcable trecho. Y tanto. La semana pasada el BOE publicaba el convenio del ministerio para el centro de Cáceres, que es un calco del compromiso con Badajoz. ¿No es eso mentir y engañar? ¿Acusar al ministerio de engañar y mentir es ejercer un localismo añejo? ¿El alcalde de Cáceres no habría reaccionado de la misma manera que el de Badajoz, Ignacio Gragera? Gragera se alegra por Cáceres, pero aún está a la espera de que el ministerio le dé una explicación y amenaza con no rendirse. Nacha nunca se conformó.