Las personas, la vida, según Woody Allen en Annie Hall, se divide entre lo horrible y lo miserable, siendo los primeros los enfermos incurables y, los segundos, todos los demás. Por mi parte, están los malos y los tontos. Los malos son los incurables, sí, los que hacen el mal por diversión, necesidad, genética o porque son así, malos, perversos o gamberros con consecuencias, destrozan vidas, aunque se lleven la suya por delante y se quedan tan ufanos. Los tontos, que pueden ser malos, pero por tontos, o muy tontos, y no por maldad deliberada o intrínseca, son casi más difíciles de tratar, porque a un tonto no lo puedes meter en la cárcel o dejarle de hablar o escupirle porque, entre otras cosas, puede que, incluso, sea tu amigo y no te importe darle la mano. Son fáciles de detectar, pero malamente aciertan. No hay manera de parar a un tonto. Por ejemplo, el tonto de la UE que cambió el Feliz Navidad por unas Felices Fiestas o los que convirtieron a los Reyes Magos en gigantes y cabezudos no hace mucho o un pintoresco tipo que se dice activista que pretende que, desde aquí y nuestra discutida ley de la memoria histórica, reescribamos clásicos de Hollywood como Casablanca o ¡Qué bello es vivir! Desde el que dijo que tendríamos uno o dos casos de coronavirus, como mucho, a la que sentenció que mata más el machismo que la covid, pasando por los majaderos que en la tele corearon a pierna suelta y muertos de risa ¡Coronavirus, oe, oe!! El mundo está lleno de tontos y nunca dejan de sorprendernos. Por ejemplo, los tontos, que también son muy malos, que deciden hacerle un homenaje al mayor asesino de ETA en la población de Mondragón siendo él francés y nacido en Argelia, una lucha por el pueblo vasco muy peculiar, cierto, o los que piensan que este aquelarre es una mano tendida al diálogo como el que le da de comer a un tigre hambriento. Pancracio Celdrán, que sabe un taco de las palabras y sus orígenes, y autor de El gran libro de los insultos, introduce un casi sinónimo: «El gilipollas, siendo tonto, es algo más que eso, ya que participa de la condición espiritual del bocazas que todo lo airea sin guardar recato. No tiene coeficiente intelectual suficiente para ser malo, pero es tan inoportuno que puede por ello tornarse peligroso». Cuentan que tontolculo también podría servir. En días de roscones de reyes, nos enternecemos con el tontolaba, al que, si la pilla, le toca pagar la pieza. Ya ven, hay tontos por categoría, procedencia, ideología, terminología, sociología, resiliencia o empatía, pero, desde luego, el mayor tonto de todos es el que, además de hacer el tonto, hace el mal. Hay algunos en Badajoz, amigos y enemigos, pero, abundando en su condición, dicen cosas o toman decisiones que nos quieren hacer pasar por lo que ellos son. Les toca el haba y aún quieren que paguemos el roscón sin probar siquiera un trozo.