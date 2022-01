En realidad, volviendo al problema planteado por las excavaciones arqueológicas en la Sé de Lisboa, no poseemos, al decir de quienes han estudiado el asunto de modo documental, una información demasiado explícita sobre la coincidencia entre el antiguo oratorio musulmán y el posterior templo cristiano (1147). Los antecedentes arquitectónicos aportados, por ahora, como argumento son dudosos. A mi modo de ver, el templo pudo construirse sobre la mezquita mayor, pero no necesariamente. No siempre el paso de aljama a catedral era automático o normativo. Dependía de varias circunstancias. En el caso lisboeta, la ubicación de la sede episcopal en el área urbana aparenta tener más motivos castrenses, sin despreciar los evidentes religiosos. Conocemos todavía muy poco del trazado urbano de la antigua ciudad árabe como para ser terminantes en los juicios. No se olvide de que en los momentos posteriores a las conquistas latinas de las ciudades andalusíes la mayor parte de la población era musulmana, aunque estuviese controlada por un grupo de guerreros septentrionales, necesariamente minoritarios. La catedral, además de la alcazaba, o zona militar, se constituía por sí misma y desde el primer momento en un emplazamiento defensivo, amén de cumplir con las funciones propias. Muchas de nuestras iglesias mayores medievales están fortificadas y conservan, incluso, órganos poliorcéticos evidentes.

¿Por qué creen que Alfonso de León situó la primera catedral de Badajoz en la Alcazaba, sobre una mezquita, pero no sobre la aljama? Y, todavía, la actual catedral de San Juan Bautista conserva un cierto aspecto castrense, más en el zócalo de la torre que en las zonas más altas. Y hace apenas 80 años tuvo, o volvió a tener, uso militar. Es probable que el primer monarca portugués, Alfonso I, tuviese en la cabeza, antes que consideraciones culturales, otras de orden militar. No andaba sobrado de medios y Ushbuna cayó en sus manos gracias a la ayuda de cruzados anglo-normandos. El propio primer obispo, Gilberto de Hastings, lo era. ¿Se pensó la nueva sede como un reducto militar, independiente de la zona atribuida al propio monarca portugués? No sería la primera vez. Más bien cosa de intereses.