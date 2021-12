Ha llovido toda la semana y la secadora suena de fondo, como la caja registradora del Tío Gilito, marcando el precio del kilovatio hora. Por eso le pide a Alexa que suba el volumen de los villancicos, a ver si se le pasa el mal trago. Y una copita de Jerez para ella y para el caldo. En el jardín ha crecido verdín, pero en la entrada espigan los narcisos y se sostiene en el aire el perfume blando de la flor del níspero. Al pasar se interrogan con las cejas levantadas, y un color de primavera les tiñe, de repente, los labios. Se acuerdan del jugo de su mordisco en aquel Atenas donde el sol adelantaba los frutos, provocando a los enamorados.

De todo eso se acuerda cuando sale a por leña, no solo de lo que pasó en este 2021 que se escurre entre los pocos días que le quedan, sino de la rapidez en que a las higueras se le empiezan a notar los brotes, en el Algarve, de la ternura rosa de los almendros, hermoseando las cunetas, de que cada primeros de año un día se le vuelven los ojos chiquitos e inspira, de gusto, cuando la mimosa del vecino rompe a reír. Son recuerdos de luz que parecen no combinar bien con los colores de este diciembre de cielos acerados pero que, sin embargo, siguen el orden lógico de las cosas, de las estaciones, de las promesas.

En la cocina, anoche, hablaban de la belleza suave de los cántaros de Baeza, de ese verde suyo, que también es de ellos, porque les sabe a aceitunas y a los campos de infancia y felicidad sencilla de su madre. Ese viaje, ese reencuentro continuamente pospuesto por el trabajo, por los calores, se adivina esta vez como algo casi seguro. Sin revuelo, se miran con la certeza de que ya no se puede aplazar nada, que muchos se quedaron en el intento. Saben que, casi como un milagro, este año largo han esquivado las penas, han empujado el miedo hasta la puerta dejándolo fuera, al relente, para ver si se muere de aburrimiento o de una pulmonía, y que no van a dejar pasar ni un tren, que en esta tierra pasan muy poquitos, tarde y mal, ni una sola oportunidad de reírse, de contarse, de cantar. Así que entra cargada de piñas y palitos secos y periódicos para azuzar el fuego, y crepitando y tarareando, como su madre, las coplas de doña Concha Piquer, abre la agenda aun sin estrenar y estampa un «Viajar con papá y mamá», consciente del privilegio de poder escribirlo, consciente de que no hay mejor manera de empezar el año.