Se acaba el año. 12 meses, 12 libros, 12 películas y 12 series de televisión, con algún bonustrack. Para mí, de lo mejor que he leído o visto en este 2021 aciago, tempestuoso, agridulce y feo. Empecemos por los libros: El toque Lubitsch y otros roces, de José Luis Garci; los Diarios de Stefan Zweig (aunque cualquier cosa de este hombre es un tesoro literario); Desinformación y guerra política, de Thomas Rid (también, Guerras de la información, de Richard Stengel); y las novelas Membrana, de Jorge Carrión; Últimos días de Berlín, de Paloma Sánchez-Garnica; Los ingratos, de Pedro Simón; y La familia Martin, de David Foenkinos. Dos del año pasado, pero que siguen estando presentes: No digas nada, de Patrick Radden Keefe y El vuelo de la mariposa, de David Olivas. El poemario Después del paraíso, de Luis Alberto de Cuenca y las dos mejores y más alucinantes novelas del año: Panza de Burro, de Andrea Abreu, que siendo del año 20, leí en el 21 y, por supuesto, la descacharrante Los años extraordinarios, de Rodrigo Cortés. En cine, El poder del perro (sobrecogedora), Tiempo (inquietante), Dune (apabullante), Nadie (genial), Más dura será la caída (sobre todo, la música), Ejército de los muertos (una pasada), Reminiscencia (entretenida), Tigre blanco (interesante), Sin tiempo para morir (la última de Bond), El escuadrón suicida (brutal), Noticias del gran mundo (Fordiana), No mires arriba (la absurda gestión del fin del mundo), Fue la mano de Dios (obra maestra) y las españolas Bajo cero (bien hecha) y Las leyes de la frontera (nostálgica). Y terminamos con las series: en Disney +, Bruja escarlata y Visión, Solo asesinatos en el edificio y esa barbaridad de documental alumbrado por Peter Jackson: The Beatles: Get Back. En Netflix, El juego del calamar, Misa de Medianoche, Lupin, New Amsterdam (también en Movistar), La asistenta, Capitani y las españolas Sky Rojo y El inocente. En Amazon Prime: El ferrocarril subterráneo. No tengo otras plataformas así que entiendo que mi perspectiva está limitada en ese sentido, pero ahí están algunos de los mejores trabajos del año que uno puede disfrutar en solitario o no, en una sala de cine o en su sofá. Prometo para el próximo año incluir en mi particular ranking otras actividades culturales como el teatro o las exposiciones, que algunas he visitado. Desde luego, en tiempo de socializar poco y quedarse en casa, al menos tenemos esa puerta abierta a la literatura o las artes audiovisuales que nos permiten proteger nuestra mente de tanto estrés posmoderno y pandémico. Y, por si alguno se queda corto, revisitar los clásicos del cine o la literatura, que nunca defraudan.