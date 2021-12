S é que en Badajoz interesan mucho las noticias de Portugal –ya era hora- y se siguen con atención. Por eso no estoy seguro de contar aquí algo nuevo sobre una gran polémica desatada en el país vecino y no solo restringida a los medios científicos –en concreto a los arqueológicos e históricos-, sino extendida a los políticos. Me explico. Desde hace años se estaban llevando a cabo intervenciones e investigaciones en el claustro de la Sé, de la catedral de Lisboa. La aparición allí de vestigios antiguos no era nueva. Pero hace unos meses se difundió la noticia de haberse localizado en el sitio los restos de la mezquita mayor de Ushbuna, como se conocía en Al-Ándalus a la actual capital portuguesa. Lo cierto es que las últimas investigaciones en el subsuelo, reanudadas después de algunos años de interrupción, todavía no se han concluido, pero parece que alguno de los informes parciales se ha filtrado –nunca se sabe, cuando entregamos uno a la Administración, en manos de quien acabará; igual aquí– y ha provocado una gran polémica, de la que se han hecho eco los medios de difusión. Como siempre, hay un componente técnico, lógico y positivo, cuyo debate, si los implicados son rigurosos, solo puede redundar en beneficio del monumento y de su comprensión. Y, por descontado, del conocimiento arqueológico e histórico. O sea, de la sociedad en su conjunto.

Los problemas reales se han manifestado cuando el asunto ha adquirido una dimensión política. Cuando unos resultados científicos, aún por conocer su versión definitiva, se han convertido en arma arrojadiza a favor o en contra de posturas ideológicas. ¿Les suena? En resumidas cuentas, hay partidarios de leer los restos en clave histórica, sin desvirtuar su valor arqueológico, y hay algunos –siempre los hay- empeñados en mantener teorías negacionistas, mucho más allá de su interpretación técnica. Parece no gustar en algunos ámbitos la aparición de vestigios de una mezquita bajo una catedral cristiana. Y, por el contrario, gusta mucho en otros. Todos son respetables, siempre que no utilicen argumentos trucados y se ajusten a la evidencia. Porque los restos arqueológicos no mienten por sí mismos. Engaña su lectura defectuosa. Seguiré.