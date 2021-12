Entre las incertidumbres por una pesadilla que no cesa y los vacíos que se acumulan con el paso del tiempo, la futilidad de la vida nos envuelve en una especie de melancolía herida de tristeza, en una soledad profunda donde el mundo no arropa y el consumo o el hedonismo o ambos al mismo tiempo se convierten en una nueva religión cuyo dios no hace más que decepcionarnos. Hay tres jinetes del Apocalipsis, ya saben, la muerte, el hambre y la guerra, empeñados tanto en destruir todo lo que es sólido en nuestro particular mundo como en devorar a dentelladas a ese cuarto caballo blanco que aún nos deslumbra y ciega. Estamos cansados de la pobreza que nos cae demasiado cerca, de la guerra en todas sus variantes, incluidas la comercial, la energética o la tecnológica, que nos tiene debilitados ante su imparable avance, y de la enfermedad que torna en muerte a nuestro alrededor, sin respetar edad o las ganas de vivir. Todo son pérdidas, carencias, ausencias, estar rodeados por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos, débiles en el Valle de la Oscuridad, como nos recuerda Ezequiel 25:17 en boca del sicario de PulpFiction. Tenemos miedo, demasiado, y no se puede alcanzar la felicidad con miedo. Sorrentino alumbra otra obra maestra. Podría, si me apuran, ser un auténtico cuento de Navidad dentro de una drama. Jesús nace para morir en un sacrificio universal donde a lomos del caballo blanco nos quiere llevar al faro que nos guíe y liberar de todos los fantasmas. Fabietto es un adolescente que vive en un entorno familiar que cree perfecto, dentro de una vida perfecta, donde solo falta que el Nápoles fiche a Maradona. Pero la felicidad no es inmune a los avatares de la realidad, que la hiere o destruye con buenas dosis de verdad y realismo. Nada es perfecto. No somos inmortales. Ni invencibles. Un día descubrimos las grietas de la existencia, la vulnerabilidad de nuestras almas, lo frágiles que son los cimientos de cuanto construimos y, a partir de entonces, hay que sobrevivir. Descubrimos que la verdad nos hace libres, aunque sea a costa de embargar un gran trozo de felicidad, que el amor puede alimentarse de tonterías, de esas pequeñas cosas que se vuelven cruciales cuando intentamos entendernos y que, sin conflicto, no hay progreso. Sí, es demasiado cruel, pero solo a través del dolor alcanzamos nuestra propia voz, desgarrados, casi muertos por dentro, derribados casi siempre, pero despegando hacia el futuro. Fue, es la mano de Dios la que sigue diseñando nuestro destino. Cuesta creerlo, pero es lo único que puede reconfortarnos en este valle de sombras donde caminamos de espaldas.