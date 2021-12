Acabo de participar en un interesantísimo coloquio sobre mezquitas aljamas, organizado por profesores de las universidades de Córdoba y Lérida. Alguien podría considerar exagerado semejante detenimiento, pero se equivocaría. Igual que las iglesias, que los edificios de cualquier credo, las mezquitas, el lugar de oración de los musulmanes, no son edificios dedicados únicamente al culto. Pueden servir como universidades y colegios o como tribunales y lonjas. Y, en épocas y lugares concretos, como auténticos parlamentos donde se discutían problemas comunitarios y se difundían leyes, normas, decretos, victorias -y derrotas- y cualquier tipo de propaganda favorable al poder político de turno. Por eso merece la pena detenerse a estudiarlas. De modo general, quedan aún aspectos substanciales por aclarar sobre su origen, evolución y amortización, cuando cambian de uso. Y no solo en aquellas ciudades donde existe una sola monumental. Siempre nos viene a las mientes el caso de Córdoba, única en el mundo por su significado ideológico, además de por su arquitectura. En toda la Península Ibérica hay muchísimas. No es sorprendente, habida cuenta del pasado islámico de este territorio. Cada día aparecen nuevos ejemplos en poblaciones importantes, en pueblos e, incluso, en alquerías, antaño más pobladas que ahora. A veces son simples ruinas necesitadas para su reconocimiento de un proceso de investigación arqueológica. Otras yacen camufladas bajo un disfraz de iglesia. El que le impusieron los conquistadores cristianos. No se trata de despreciarlo. Se intenta poner en valor todo lo relacionado con su antigua realidad. No vayamos a desencadenar -como hubo quien hizo- una guerra religiosa. Me refiero a un puro problema de arqueología. De conocimiento estricta y radicalmente científico.

En Extremadura también se están documentando nuevas mezquitas. Otras son solo fruto de la fantasía. En Badajoz tenemos dos: la de la Alcazaba y la que apenas se adivina en la iglesia de San Agustín. Una, privada, y aljama, la otra. También la del conocido como Castillo de Cuncos, en Villanueva del Fresno, que yace sumergida bajo las aguas del gran pantano de Alqueva. No somos ajenos a la tendencia general.