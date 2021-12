El antiguo Hospital Provincial San Sebastián de Badajoz ha reabierto rehabilitado. Una parte. La más noble. Son 2.600 metros cuadrados de la planta baja. El edificio tiene más de 22.000 metros cuadrados. Aún le queda. Pero la reapertura es una realidad, por empeño de la Diputación de Badajoz y de su presidente, Miguel Ángel Gallardo. El primer paso para su recuperación, el más importante, está dado y asegura que el inmueble no se eche a perder, como en algún momento se temió. La última fecha a la que se comprometió Gallardo fue el segundo semestre de 2021. Aunque a pocas semanas de que el año termine, el compromiso está cumplido, no sin pocos esfuerzos. Le ha costado, porque parecía que todo se le ponía en contra.

El histórico inmueble dejó de tener uso como hospital en abril de 2002. Sus funciones sanitarias se trasladaron al Perpetuo Socorro. Durante los seis años siguientes la diputación mantuvo algunos servicios. Alguien puede recordar que llegó a acoger jornadas de donaciones de sangre. El edificio vivió su momento más esperanzador cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que se convertiría en Parador de Turismo. Badajoz entraría así en la red nacional. El proyecto era ilusionante, pero aún así hubo voces que se alzaron en contra y lo tacharon de inconsciente. No se creían que en esta ciudad pudiese funcionar un parador. La crisis económica les dio la razón y el céntrico e inmenso inmueble entró en un proceso de declive que parecía irreversible. Fue pasto de los chorizos que desvalijaron su interior. Tal era el abandono que sufrió, que había amigos de lo ajeno que llegaban a aparcar sus furgonetas en la parte posterior para cargar tranquilamente todo lo que arrasaban de su interior. Como la diputación se había desprendido de su titularidad en favor de Turespaña, tuvo que rescatarlo y hasta 2015 no volvió a manos de la institución provincial. Al anterior presidente, Valentín Cortés, le costó lo suyo.

Cuando llegó Gallardo apostó por rescatarlo del olvido y anunció un mercado gourmet. En aquel momento se habían puesto de moda en muchas ciudades españolas. También tuvo sus críticos, que cuestionaron que Badajoz no es Madrid ni Bilbao. Ya estaban los agoreros de siempre.

Más críticas surgieron cuando se supo que Mercadona tenía interés en abrir un supermercado en parte del edificio. La que no está protegida, entre las calles Sor Agustina y Manuel Fernández Mejías, donde antes funcionaba el centro de salud de la zona centro y donde el SES prevé recuperarlo para trasladar el maltrecho de Los Pinos. A saber cuándo, porque al paso que va, aún no tiene ni partida en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. En el mismo paquete y en el mismo ala va la Escuela Oficial de Idiomas, que tampoco tiene partida presupuestaria, ni plazos para el traslado. Hace bien la diputación en desprenderse de esta parte del edificio para no depender de los vaivenes de otra administración en la toma de decisiones.

Precisamente la falta de acuerdo entre administraciones ha sido el principal lastre en la recuperación de este lugar. Gallardo lo llama deslealtad. Qué bien le hubiese venido al Hospital que Mercadona hubiese abierto un supermercado, como los hay en edificios históricos de otras ciudades. Mercadona siempre es un buque insignia allá donde se instala. Francisco Javier Fragoso, que era el alcalde, fue el primero en poner pegas. No entendía que Gallardo no quisiese un centro de salud y sí una gran tienda, de las que carece el entorno. La primera y gran diferencia es que la iniciativa privada se habría encargado de recuperar este espacio de 3.000 metros cuadrados, que hay que tirar por la pata. No es poco. Ahora esta tarea tendrá que salir de fondos públicos, de la Junta y, visto lo visto, no parece que vaya a ocurrir a corto plazo. El Hospital ha recuperado su presente gracias a la diputación. El futuro del resto del edificio es una incógnita.