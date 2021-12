Extremadura está entre los finalistas para la ubicación de la fábrica de baterías que el Grupo Volkswagen construirá en España dentro de los proyectos PERTE con los fondos Next Generation. Desconozco las fuerzas existentes para que la empresa se decante por la región, pero creo que hay sobradas razones para luchar la alternativa extremeña por muy difícil que algunos lo consideren.

Esta batalla hace unos años estaría prácticamente perdida, pero ahora hay muchos argumentos para defenderla. Tenemos un espacio logístico que forma parte de la red básica de transporte europeo. En este espacio hay gran disponibilidad de suelo público con posibilidad de adaptarlo a lo que se necesite, hay energías renovables a precios muy reducidos, disponibilidad de las administraciones para facilitar los trámites, mano de obra suficiente y algo que hace unos años parecía imposible, existirán en muy poco tiempo unas infraestructuras ferroviarias que permitirán el transporte de las mercancías a los destinos prioritarios. Aunque puedan existir en Extremadura distintas alternativas, me permitirán que en esta columna la sitúe en la Plataforma Logística de Badajoz por tener más a mano algunos argumentos como poder disponer más fácilmente de las 3.000 personas que se necesitan, así como posibilidad de formarlas, tanto en su nivel más operativo como en el más técnico. No solo con disponibilidad entre los actuales residentes, sino con la posibilidad de atraer población y facilitarles las viviendas y servicios necesarios. La ubicación en la plataforma logística no puede ser más adecuada, conectada por líneas directas de ferrocarril con los puertos portugueses y con la fábrica de Pamela-Setúbal de este grupo industrial en Portugal. Además con el actual proceso de modernización y electrificación en la línea con Puertollano, la conexión ferroviaria eficiente con el Corredor Mediterráneo estará garantizada.

Hay también otros argumentos que deberían amparar esta decisión en lo que respecta a los criterios de las cuantiosas ayudas públicas que recibirán: la condición tranfronteriza, implicando a dos paises de la UE, las prioridades de desarrollo de las zonas despobladas, los menores niveles de contaminación y riqueza medioambiental, que no deben ser una penalización, sino un estímulo.

Hay muchos argumentos para que la decisión empresarial opte por Extremadura, pero lo que no cabe duda es de que este batalla hay que hacerla uniendo todas las fuerzas y complicidades posibles regionales y del resto de España y Portugal, y si al final no se consigue, solo el hecho de haber recorrido este camino habrá merecido la pena.