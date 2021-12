Abrió en dos las cortinas. Un haz de minúsculos buenos días irrumpen bailando chiribitas en el aire. Polvo suspendido en ese rayo que deslumbra y anuncia la mañana . Su mirada revolotea ya por la cocina. Sobre la mesa, la fuente de La Cartuja. El papel de colores de los polvorones apretado en los extremos, como las alas de los caramelos. Las copas, fregadas, boca abajo, sobre un paño. Y el mantel grande, bordado con iniciales que ya nadie recuerda a quién nombraban, espera doblado sobre el respaldo de una silla. A desplegarse, oliendo a limpio, desperezando un nuevo domingo. Mientras enciende la calefacción, convoca a Bing Crosby y cantan juntos, ella con su inglés chapurreado, inventando la mitad de la letra. Suena el molinillo y el hervidor. Huele a café. Y a pan tostado. Se promete que solo serán unos minutos, arrima un taburete al sol, entrecerrando los ojos, de gusto. Detrás del cristal empañado se ve a la gata de siempre recorrer los tejados, lentamente. Como pasan las horas en la casa, caliente. Y en las no casas, en las que se quedaron sin tejado, sin consuelo y sin memoria bajo los tornados, bajo la lava, bajo el agua de los ríos desbordados. Como se detiene en los hoteles desde donde mirar, pronunciando la palabra saudade, un horizonte que no es el tuyo o en los aeropuertos, con la vista fija en la casilla de vuelos cancelados. Como pesa el tiempo, como el barro que lo llena todo y el frío que lo cala todo y la angustia que ocupa el lugar de la comida en el estómago, vacío, en los campamentos de refugiados. Donde el miedo, desorientado, deambula entre las tiendas y se pega a las paredes de los barracones como el moho. Y a los pulmones de los que el virus no les deja respirar. A los pasillos interminables de los hospitales donde solo se oyen las zapatillas que se arrastran junto al gotero, las carreras de los médicos, el suspiro de la cama de al lado. Se detienen las horas en las prisiones, midiéndose por las visitas que se autorizan, por las muescas que marcan lo que queda de condena. Se hacen largas, larguísimas, en las residencias de mayores donde todo se adelanta para que el poco personal se reparta la tarea, y la intimidad y el individuo se pierde en la sala de la televisión adornada con espumillón y soledad. Se hacen eternas en los tanatorios, oliendo el humo del crematorio, resonando la paletada de cemento que cierra el nicho, para siempre. Por eso, subió el volumen, y cantó, voz en grito, la paz del villancico, deseando espolvorearla como el azúcar sobre las galletas, sintiendo el privilegio de saber que sus amigos subirán en un rato las escaleras, que puede llamar por teléfono a sus padres con la excusa de consultarles el tiempo del pavo en el horno, que sus hijos ya dejaron un mensaje y todo esta bien, todo encaja. Por eso enciende la tercera vela del Adviento, dando gracias.

*Abogada