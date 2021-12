Pienso en estos días en películas como La jauría humana, Furia o Conspiración de silencio y esa lacra social que son la turbamulta o un puñado de reaccionarios que intentan imponer su justicia a costa de lo que sea. En aquella mujer negra, Rosa Parks, que desafió en 1955 las leyes segregacionistas de Alabama y tantos estados y toda una nación que, entre la vergüenza y el silencio, permitió durante décadas semejante monstruosidad. En la muerte de Mandela y cómo muchos supuestos defensores de los derechos civiles de los negros le llamaban, embargados de irónica tristeza, Madiba como si lo conocieran de toda la vida y, ahora, miran para otro lado cuando un auténtico apartheid separatista, xenófobo y supremacista se gesta en una España disparatada y adormecida. En el Libro negro del comunismo, de reciente reedición, que, bajo la dirección de Stéphane Courtois, disecciona las consecuencias sangrientas de una devastadora ideología a lo largo del siglo XX y por todo el mundo y en el intelectual Noam Chomsky intentando blanquear acciones y cifras asignándole al capitalismo igual productividad criminal. En tantos jóvenes idealistas con la foto del Che en sus camisetas, en el supuesto paraíso cubano, en la ideología que sostendría esa república de estelada y kaleborroca importada y que es capaz de amenazar, amedrentar, insultar y señalar a un niño de tan solo cinco años. Porque sus padres desean que estudie en castellano en un país donde la lengua oficial es el castellano, donde los tribunales han dictaminado que así debe ser y donde aquellos que tienen el mandato de hacer cumplir la ley han decidido que según con quién o qué. Pero, más que en lo anterior, pienso en el nazismo, no tanto en la guerra total a la que llevó a la humanidad o al holocausto, que también, sino en la actitud de todo un pueblo que destilaba sangre y se alimentaba cada día de soflamas incendiarias hasta convertirse en cómplice de las atrocidades que luego no podían creer. Ese silencio, ese maldito yo no sabía que esto estaba pasando, ese no es para tanto, ese esto se arregla con diálogo, ese mirar para otro lado como si esto no fuera conmigo, es tan peligroso, cruel y delictivo como el que, abiertamente, defiende, a las claras, cuanto está sucediendo en Cataluña. La política de apaciguamiento solo engendra monstruos. Poco a poco están construyendo una sociedad de atmósfera irrespirable donde solo les falta la Gestapo, quemar libros y encarcelar disidentes. Ya no se conforman con decir que Colón, Cervantes o Santa Teresa de Jesús eran catalanes. Ahora empiezan a declarar a los niños de 5 años como enemigos del pueblo.