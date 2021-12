He mencionado ya al enorme personaje histórico que fue el soberano omeya Abd al-Rahman III al-Nasir, tercero de su serie onomástica, y su relación con la, por entonces, recién fundada Batalyaws. Esta plaza se convirtió en una de las piezas principales, desde luego la principal en Occidente, de la organización territorial de Al-Ándalus y del dispositivo militar del flamante Califato de Córdoba. Reducida Marida a un papel muy secundario, con su oligarquía, convertida al islam desde muy pronto después de la conquista árabe, emigrada –o deportada–, el nuevo centro de gestión de aquel extensísimo territorio se trasladó aquí. Y eso a pesar de que el Guadiana no poseía ningún puente a la altura de la nueva población y se cruzaba por un vado –la tradición local de los barqueros debe ser muy antigua–. La capitalidad militar también se transfirió. La Marca Inferior, o sea, una gran parte de lo que fue la antigua Lusitania romana, pasó a regirse desde la Alcazaba, habitada ya por gobernadores, sustituidos anualmente por la cancillería cordobesa, desconfiada siempre de las aristocracias locales y de la posible connivencia entre ellas y los funcionarios llegados de Qurtuba. El perenne movimiento de funcionarios de aquel nivel está sobradamente atestiguado en el volumen V de la obra conocida como ‘Al-Muqtabis’, cuyo autor fue el gran historiador IbnHayyan. Incluso, ya conté algo, se ensayó aquí el sistema del doble gobernador, conocido ya en el Irán de los sasánidas. Se nombraba a dos jóvenes de familia con lealtad acreditada. Debían desenvolverse al unísono. Al año siguiente, si su actuación merecía alabanzas se los promocionaba a otro puesto de rango superior y en otro lugar. Si no era así perdían su sitio en el escalafón o, aún peor, la cabeza, cuando se dejaban vencer por la corrupción. Todo un ejemplo.

La relación entre al-Nasir y Batalyaws no fue anecdótica. Todo lo contrario. El mismo futuro califa residió algún tiempo aquí y en sus alrededores, cuando asediaba la ciudad, todavía en manos del último de los Yilliquíes. Una estancia de varios meses bien merecería una estatua en algún sitio, quizás en la propia fortaleza árabe. ¿Cuánto tiempo lo hizo Alfonso IX? Pero, claro, era cristiano.