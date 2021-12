El PP no tiene presidente local en Badajoz porque las capitales de provincia no lo tienen. La razón no parece muy razonable. Más sentido tiene que por una cuestión práctica no se necesitaba este cargo porque el hasta ahora presidente provincial era el alcalde de Badajoz, el último, Francisco Javier Fragoso, que ha dejado ambas obligaciones al mismo tiempo. Pero el nuevo presidente provincial, a la sazón Manuel Naharro, es alcalde en Valencia del Mombuey y los populares pacenses han decidido que era el momento de tener una cabeza visible. El elegido ha sido el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, de demostrada lealtad al partido.

Niegan ambos, Cavacasillas y Naharro, que este nombramiento esté vinculado a la elección del candidato del PP a la alcaldía de Badajoz, una vacante que no acaban de cubrir. Por mucho que insistan en que ahora no es el momento, la respuesta huele. Rezuma desacuerdo y disputas internas. Sorprende que el PP de Badajoz aún no sepa quién va a encabezar la lista en las próximas elecciones municipales, que están a la vuelta de la esquina. Falta menos de año y medio para que se celebren (en mayo de 2023). Qué menos que empezar a presumir de candidato en actos públicos y publicitar sus actitudes y aptitudes. A menos que el que finalmente sea designado tenga demostrada experiencia y sea ampliamente conocido y reconocido.

Que Cavacasillas adquiera repentinamente este protagonismo da qué pensar. No es descabellado concluir que será el próximo candidato pues, si no, a qué viene elegirlo ahora. En su presentación, el propio Naharro reconoció que han dado este paso porque el PP ha dejado de «ilusionar» al electorado en Badajoz. Lo saben desde las penúltimas elecciones municipales, cuando Fragoso perdió la amplia mayoría absoluta heredada de Miguel Celdrán. Un declive que se confirmó en las últimas, cuando siguió perdiendo votos y entre muchos fieles pudo calar la decepción añadida por el reparto salomónico de la alcaldía con un partido condenado a la desaparición. A pesar de esta triste historia reciente, en el PP de Badajoz cuentan con que pueden y deben aprovechar los aires de optimismo que envuelven al partido en las lides nacionales y Badajoz es la plaza más importante de la región. Recuperarla es una obligación. Por mucho que digan que candidatos haberlos haylos, si hubiera alguno claro estaría dando guerra. Aspirantes claro que hay. Que Cavacasillas sea elegido repentinamente coordinador local lleva a concluir que puede ser el próximo cabeza de la lista municipal del PP. El carnet lo tiene desde hace tiempo, es una cara nueva y además cae bien, a sus compañeros de grupo y a los de enfrente. No es un concejal polémico ni estridente e invita a la cercanía. No sé si eso serán méritos o deméritos para lo que busca el PP, pero si lo que quiere es una cara amable y un trabajador implicado, éste es su chico. Hay más. No le importaría regresar al ayuntamiento al diputado regional Luis Alfonso Hernández Carrón, que está dándose a querer, pero quiere estar seguro de contar con los apoyos necesarios. Fue concejal y dejó el nido local para volar en el hemiciclo autonómico, donde no ejerce precisamente de político reposado. El propio presidente, José Antonio Monago, podría soñar con ocupar la alcaldía ahora que su omnipresencia regional se tambalea. Para reposado el actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que está demostrando su capacidad de consenso en un cargo en el que sabe que tiene los días contados, porque su partido no le garantiza un futuro político. Ciudadanos está en las últimas, por mucho que los naranjas se resistan a dar la última boqueada. Gragera gana en las distancias medias y cortas, pero no tanto como para que en el PP lo aceptasen de candidato, pues darían a entender que entre los suyos no hay nadie que dé la talla, sobre todo cuando hay unos cuantos que creen que la sobrepasan y no dejarán que de fuera vengan a echarlos de su casa.