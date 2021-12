Constantemente nos dicen que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y, entre los alcaldes, que sus aspiraciones políticas están colmadas por haber podido representar a sus vecinos desde este cargo privilegiado. Son la administración más cercana en los pequeños pueblos, incluso en las ciudades medianas, no así en las de mayor tamaño, donde los habitantes son un número, un votante o un trámite. En los pueblos los residentes son nombres propios, en las ciudades son instancias. Instancias como la que registró Rocío en el Ayuntamiento de Badajoz en octubre para poder celebrar en el recinto ferial un encuentro motero solidario un mes después. Quizá la redacción de la petición no era la más ortodoxa o tal vez su propuesta no estaba muy detallada. Pocas semanas antes le habían confirmado que su niña tenía parálisis cerebral y hasta que se resolviese la atención en centros públicos, tenían que costear los tratamientos. Necesitaban ayuda, que no tardó en llegar entre sus conocidos. En cuanto subió a los grupos de Whatsapp de compañeros de afición su intención de vender sus motos, la preocupación y la reacción fue inmediata: algo había que hacer para ayudar a la pequeña. Eso es empatía.

En un ayuntamiento pequeño no habría necesitado pasar por registro la petición, hubiese bastado con exponer la propuesta al alcalde o a un concejal al encontrarlos por la calle y se habría resuelto más pronto que tarde sin burocracias. Pero Rocío hizo lo que creía que tenía que hacer. Pasó por el trámite oficial. La respuesta tardaba tanto en llegar que la dio por denegada y se buscó la vida donde sabía que tenía asegurada la solución. Optó por organizar la cita en una parcela familiar, sin más ayuda que la de su gente. A diferencia del de Badajoz, en el Ayuntamiento de Villafranca todo fueron facilidades, por parte del alcalde, que el día del encuentro acudió a recibirlos con el boato de un generoso anfitrión, y de la policía local, que escoltó a los participantes con la entrega de una comitiva real. Eso es empatía. Una empatía que Rocío no encontró en el ayuntamiento de la ciudad en la que vive, la ciudad en la que se iban a encontrar más de medio millar de aficionados a las motos por una noble causa. La respuesta al escrito del registró llegó, con el tiempo ajustado, pero llegó. Fue negativa. Rocío había pedido la caseta municipal y la máquina burocrática contestó que el ayuntamiento no tiene en el recinto ferial una instalación fija. Así es. Era una respuesta automática, como la grabación de un contestador de una compañía eléctrica. A esta pregunta le corresponde esa respuesta del catálogo de respuestas posibles. Si el papel que entró en registro hubiese llegado a un responsable humanizado, tal vez le habría dado una vuelta a la petición, se habría interesado por los motivos que habían llevado a realizar esa solicitud, quizá habría llamado por teléfono y habría movido los hilos para hablar con quien tuviese la capacidad de decidir que una ruta motera en favor de una niña podría recorrer alguna avenida de Badajoz el domingo, cuando hay menos tráfico, y terminar en el ferial, donde les facilitarían un punto de luz para enchufar neveras y encender hornillos. No sabemos si alguien estará arrepentido o preocupado. Seguramente no, porque la responsabilidad de puertas adentro de la burocracia municipal se diluye, como la empatía. Seguramente ni el concejal del área llegó a enterarse de que esta iniciativa había entrado por el registro. Rocío y su familia pudieron celebrar el encuentro, que superó todas sus previsiones. No fue gracias al Ayuntamiento de Badajoz, donde nadie les ha dado ninguna explicación cuando su queja se hizo pública. Y han tenido la oportunidad de hacerlo en el último pleno, cuando la concejala de Unidas Podemos, Erika Cadenas, se interesó por lo ocurrido. Ni mu. Rocío no se achanta y ya está pensando en organizar un concierto con un grupo de Lisboa que se ha ofrecido de forma altruista. Cercanía a pesar de la distancia. Eso sí es empatía.