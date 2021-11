¿Cuál es el mejor restaurante de Badajoz? Dicho de otra manera: ¿dónde se come mejor en Badajoz? Llevamos años haciéndonos esa pregunta y, como es habitual en esta ciudad, hay gustos para todos y nadie se pone de acuerdo. Cuatro premisas sí que son ciertas: 1. Tuvimos un fuera de serie que pudo habernos situado en el universo Michelín, pero la gente no respondió. ¿Recuerdan Aldebarán? 2. Por fin tenemos claro que el mejor sitio para comer en Badajoz ya no es El Cristo, en Elvas. En el pasado, altos cargos de la judicatura y la política, artistas, cineastas y escritores, dejaban por escrito o difundían por el mundo que no se podía venir a Badajoz sin una visita al restaurante de las zapateiras y molotov. Yo mismo participé, como acompañante, de semejante y equivocada liturgia. 3. La pandemia nos ha echado, literalmente y después de encerrarnos y meternos el miedo en el cuerpo, a la calle, esto es: nos gustan, más que antes, los bares, los restaurantes, salir a comer o cenar fuera, alternar. Si ya de por sí éramos un país de gente que es feliz en la calle y, fundamentalmente, en los bares, ahora, tal afición es una auténtica religión. Y 4. La cultura gastronómica que ha irrumpido en nuestras vidas hasta el punto de que, en ocasiones, programamos viajes o veraneos en función de los lugares donde vamos a comer o cenar. Para esto último, tiramos de portales en internet como el famoso Tripadvisor, que ha resultado no ser tan atinado como creíamos. De los diez restaurantes que cita como los mejores en Madrid, no conozco ni uno y esto, que podría parecer pretencioso, no lo es. O sí. Porque estoy harto de visitar restaurantes de moda, con o sin estrellas Michelín, recomendados por yutúberer y otros influencers y pongo a Dios por testigo que nunca jamás nadie habló de estos diez mejores restaurantes madrileños. Al realizar la misma operación en Badajoz, la famosa web cita, por este orden: Tesoros Piratas, Carmen Gastro Bar Gin Club, El Alma del Genio, El Mirador del Guadiana, El Vivero, Convivio, Lugaris, Galaxia, Marchivirito y La Bacana. Después, de manera aleatoria y hasta el vigésimo lugar: La Bistrológica, Degusta, El Laurel, El Jardin de Auri, Gladys y Dromo. Bueno, y el 21, Sanxenxo. En otra web, Gastroranking, aparecen, además de los indicados, Azcona y El Sigar. Y yo voy a permitirme incluir a Cuchará y paso atrás. Y, vaya, se me acaba el espacio, y no puedo escribir sobre el mejor –yo creo que son más de uno– restaurante de Badajoz, pero les aseguro que está entre los que he citado.