La primera conexión internacional por tren de España se produce el 23 de junio de 1863, con la llegada de un tren a Badajoz procedente de Portugal. Tuvo que esperarse hasta junio de 1864 para que se concluyese la conexión de la línea de Badajoz a Ciudad Real. Desde ese año las dos capitales ibéricas estuvieron unidas por tren. 156 años después no lo están, pero podrían estarlo.

Ya sabemos que debería estarlo por una Línea de Alta Velocidad desde el año 2010, pero no solo no lo están sino que en el año 2011 se decidió suspender el único servicio que quedaba por Extremadura, desplazándolo a Salamanca. Aprovechando la pandemia terminó desapareciendo también este único servicio nocturno en el 2020. Ahora Lisboa y Madrid no tienen ninguna conexión directa.

Sin embargo, sigue habiendo una conexión posible por Badajoz aunque sea con dos transbordos. En el año 2018 se repuso un servicio regional a medio día entre Entroncamento y Badajoz, desaparecido también en 2011. Es tan irrelevante que cuando se cerraron las fronteras nadie se acordó de este servicio y siguió funcionando convirtiéndose en un coladero. Consecuencias del ninguneo de la Raya.

Esta línea entre Abrantes y Elvas, denominada Linha do Leste, que parecía que estaba llamada a desaparecer, está resurgiendo. A pesar de su antigüedad, es una línea de excelentes características, y en los últimos años se está mostrando de gran utilidad para las mercancías. Hace dos años se realizaron importantes mejoras en las estaciones de Torre das Vergens y Crato, para que pudiesen cruzarse trenes de 750 metros. En los planes de los próximos años se ha anunciado que se hará una nueva estación en Portalegre, acercándola a la ciudad, y el próximo año saldrá a licitación la implantación de un sistema de señalización y seguridad automático.

En el V Foro del Corredor Sudoeste Ibérico, el diputado de la Asamblea de la República por Portalegre, Luis Testa, ha anunciado la inclusión de la electrificación de esta línea en los planes de inversión de los próximos años. Ha mencionado la importancia que tiene para la conexión y reactivación económica de Ponte de Sor, Portalegre y Elvas así como la importancia para la conexión de los puertos del norte de Portugal con los del Mediterráneo y la Plataforma Logística de Badajoz. Una excelente noticia. Solo faltaría que anunciase que en el Año Europeo del Ferrocarril se ha llegado a un acuerdo para que el actual servicio de tren entre Madrid y Badajoz prolongue su trayecto por la Linha do Leste hasta Lisboa, recuperando una conexión de hace más de 150 años que en la actualidad inexplicablemente no existe.