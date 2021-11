El 14 de septiembre de 1971 el BOE publicó la creación de las Facultades de Periodismo en España. El 16 de octubre se crean las dos primeras: las de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 8 de noviembre, la de Navarra. Diez años más tarde, Salamanca y el País Vasco y, en 1989, La Laguna, en Tenerife, y Sevilla. En la actualidad, existen en España 42 centros públicos y privados que imparten formación de grado, postgrado y Doctorado en el ámbito de la comunicación. Me quiero centrar en la mía, en la de Madrid, a donde llegué, casi por casualidad, en 1984. Durante años, muchos jóvenes extremeños recalamos en aquel edificio feo y gris, frente a Medicina y muy cerca de Derecho, muy bien reflejada en la película Tesis, de Amenábar, laberíntica e incómoda, que decían era consecuencia de unos planos iniciales para una prisión. Entonces, allí se estudiaban las titulaciones de Periodismo, Imagen y Sonido y Publicidad y Relaciones Públicas, la carrera duraba cinco años, apenas existían ordenadores, aún usábamos tipómetros, los de Sevilla venían a examinarse con nosotros, la cafetería era el paraíso, la formación era más humanística que práctica, tomábamos apuntes como condenados, contábamos con una biblioteca inconmensurable, había tres turnos de horario, clases con más de cien estudiantes, conocí las primeras tribus urbanas y teníamos profesores que eran auténticos gurús de la comunicación en nuestro país, como Jorge Lozano, Enrique Bustamante, Desantes, Villafañe, Jesús Timoteo, Cebrián Herreros, etc. Muchos periodistas extremeños se formaron en aquella Facultad llena de experiencia y conocimiento, de famosos que aún no sabían que lo serían, de chicos y chicas que compartían allí sus sueños y la juventud, como en mi caso, de aquellos inolvidables ochenta donde enterramos a Tierno Galván, el metro llegó, por fin, a las puertas de la Facultad, La Tarde era un periódico singular, nos daba clase de redacción periodística el director de El Alcázar y La Vía Láctea o el Penta se convirtieron en lugares de peregrinación. Durante este curso se graduará la primera promoción de Periodismo formada en la Universidad de Extremadura, 50 años después de aquella primera Facultad en España, pasados 33 años tras licenciarme y con la satisfacción de que aún sigo ligado a una profesión llena de alegrías y expectativas creyendo que la formación es tan importante como la vocación o la experiencia.