Hace unos días he visto una fotografía del alcalde de Cáceres, acompañado de un hombre y una mujer, cortando una cinta de inauguración en una tienda bajo el logotipo de Ikea. La imagen lleva declaraciones entrecomilladas que, por su interés, transcribo: «La apertura de Ikea en Cáceres será un polo de atracción para consumidores de toda la región… para que vaya viniendo más gente de compras a nuestra ciudad» o «veremos cómo mucha gente que se iba de compras a Badajoz o a otras ciudades puede venir a comprar a Cáceres·» o «estaremos encantados de empezar a recibir también a clientes de Badajoz, como ha pasado durante muchos años al revés, a compradores y a compradoras pacenses que quieran venir a comprar a nuestra ciudad» (en realidad, siguiendo su propia dialéctica, tendría que haber dicho «compradoros y compradoras», pero a ver cómo explicamos esto). En fin, Ikea es un nombre, una marca y un concepto anhelado por muchas ciudades en el mundo porque, como algunas otras empresas, su presencia en una ciudad le aporta un signo de distinción y, sobre todo, de atractivo y desarrollo. Durante mucho tiempo, miles de extremeños han (hemos) peregrinado a diferentes ikeas por su original y sugerente oferta que ocupa ya millones de rincones en hogares de todo el mundo. Aquí, en Extremadura, como siempre, nos enzarzamos en disquisiciones localistas que, supongo yo, serán para distraer al personal de otras miserias más importantes y determinantes para nuestra región. Cualquier marca de calado no funciona a golpe de ocurrencia. Aquí no se levanta un día el ceo de una gran empresa y dice a sus directivos que tiene un primo hermano en una ciudad española que le ha dicho que si se instalan en la esquina de su calle tienen negocio seguro y ordena y manda una inversión multimillonaria terminando su segundo café. No, no es así. Hay estudios, prospecciones, una investigación de años. Y, luego, está la política, bien o mal informada, con declaraciones con o sin sentido. Un local de 125 metros cuadrados no es el centro comercial de Ikea que casi todos conocen y tanto el punto de recogida de envíos como la oficina de diseño y planificación llevan en Badajoz, concretamente en el polígono industrial El Nevero y en los centros comerciales Conquistadores, primero, y, ahora, en El Faro, desde hace unos tres años. Es por aclarar las cosas y obligarnos a contrastar siempre la palabra de un político.