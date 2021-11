Antes de rematar conviene hacer una revisión de lo que no apareció, o no pudo ser correctamente identificado en el transcurso de los trabajos tan prolijamente descritos. Parece claro, o debiera parecerlo, que un yacimiento arqueológico no necesita obligatoriamente tener documentadas todas las fases históricas posibles. Los lugares elevados, por ejemplo, no siempre fueron los preferidos como hábitat. Todo depende de una variedad de causas históricas complejas. Y, en especial, de las circunstancias generales de seguridad. En períodos pacíficos se poblaban los llanos; las alturas, en los inseguros. La Alcazaba de Badajoz no es una excepción. Y eso lo pusieron nuestras excavaciones ampliamente de manifiesto. Otro argumento más en contra de los partidarios de una ocupación romana donde ahora se levanta la ciudad. También en la Tardoantigüedad. Por ese motivo los árabes musulmanes se fijaron en el sitio. Situado en medio de una amplia llanura, con un río cercano –aguada y defensa- y con unas condiciones magníficas para el cultivo. Y controlando varios vados junto al, antaño, más anchuroso Guadiana. Lo mismo ocurrió en la Prehistoria. Pero, hablando de Batalyaws, algunos períodos apenas dejaron rastro, quedaron casi sin documentar. Ni la fase emiral, ni la etapa califal. De modo muy evidente -Arrabal Oriental- pudo estudiarse el siglo XI –lo taifa-. El dominio almorávide se evidenció por pasiva. A estos magrebíes se debió el derribo de la muralla que protegió, quizás solo en parte, el mentado barrio exterior. Y qué voy a decir de lo almohade. Muchos y menudos restos muebles, murallas aparte. En conjunto quedó muy claro el perfil cerámico de gran parte de la ciudad; en las últimas actuaciones urbanas sus excavadores no parecen haberse enterado. Pero nada, nada, reconocible como islámico pre-taifa. No fueron pocos los avances y, como de costumbre, las interrogaciones que se abrieron. A varias pudimos dar respuesta años más tarde, al actuar en el antiguo Hospital Militar. ¿A cuántas se ha respondido después, dentro de la fortaleza? ¿Será que se excava por excavar, para justificar, y no se saca provecho científico ninguno? Lo publicado de las intervenciones recientes da vergüenza ajena.

*Arqueólogo