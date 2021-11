Pensaba seguir con ese diario de viajes a medio terminar que empecé en verano. Contarles que el día de mi cumpleaños abrí los ojos y tres delfines bailaban delante de la ventana, como Esther Williams, sincronizando sus movimientos mientras guiñaba un ojo a la cámara. Que Richard Thompson dio un concierto en la Ópera de Booth Bay, y desde arriba podía ver a un público que quizá estuviera jubilado de sus oficios y tareas, pero que se movía en los asientos, con el pasado arrobado en la mirada, y la rebeldía renacida en la voz, en sus pies golpeando el suelo. Que existe una heladería en Damarascota, con una foto de Kennedy con su cucurucho de fresa. Y que, aunque no lo parezca, deberían probar alguna vez en su vida un roller lobster, que no es más ni menos que un perrito caliente de langosta, en Red’s Eats en el puente de Wiscasset o en Bacy’s en Portland. Muchas historias más en el cuaderno que llevan escrito el ritmo pausado de Maine y que he tenido que acomodar en el recuerdo porque, de repente, me di cuenta de que llegaba noviembre. Y que la luz era otra. Que, cuando nos descuidemos, como decía una dependienta de El Corte Inglés, está aquí la Navidad. Llueve en Madrid. Y los taxis aturullan las calles como las hojas secas lo hacen con las alcantarillas. Las aceras se vuelven resbaladizas y las pastelerías lucen colas largas. El aire nos envuelve, perfumándonos de buñuelos y castañas. Seguimos su estela como al flautista de Hamelin, con los ojos cerrados viéndonos de niños, con las abuelas, con la paga del domingo bien apretada en la mano, calculando cuántas nos tocarían en el paquete de periódico. Se oye comentar los planes de la tarde, del día siguiente, y la gente parece dividirse en dos bandos, como con casi todo. Los disfrazados o los que se dirigen a una fiesta, con sus sombras anaranjadas, negras y sangrientas, miradas con hartazgo, con resabiada soberbia , por otros que enarbolan sus muertos como una bandera, los muertos que incluso no eran suyos, pero que adoptaban como una identidad nacional excluyente y auténtica. Una catwoman acaricia su cola mientras frunce el ceño. Y su hocico se mueve husmeando con desprecio, como ante un trozo de queso rancio. Un grupo de Cazafantasmas se impacientan tras una madre que duda entre sabores inusitados del relleno y le explica a su hijo que después de la merienda irán a llevar flores al cementerio. Qué espectáculo es observarles, escuchar, intuir sus discursos mentales, sus rechazos y sus miedos. Qué fácil parece acomodar el sitio, el escenario, el país, aprender a estas alturas, que «Cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere» . Respetar la tradición, respetar lo de fuera , llámese novedad o simple disfrute, hacer la calle ancha de doble sentido, dispuestos a cambiar de carril cuando guste, o a llevar un pie en cada lado, porque «Contra gustos no hay disputa», no debería haberla, si dejamos de colocarnos en polos opuestos, si nos dejamos atraer para aprender los unos de los otros, si tomamos aire y brindamos, por los que se fueron y tanto amamos, y porque estamos vivos, con el firme propósito de comenzar de nuevo, de, como decía Serrat, sencillamente, «ser partidarios de vivir» .